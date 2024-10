Jacky Martens: Mit Honda auch in der MX2

Das belgische Motocross-WM-Team von Ikone Jacky Martens wird 2025 wieder in der MX2-Klasse präsent sein und hat dafür den Spanier David Braceras engagiert.

Während viele Motocross-Profis bereits in ihre kurze Winterpause gegangen sind, gibt es auf dem Transfermarkt weitere interessante Neuigkeiten – zum Beispiel vom belgischen JM-Honda-Team von Ex-Weltmeister Jacky Martens. Der ehemalige 500er-Weltmeister wird mit seinem Team in der Saison 2025 auch in der MX2-Kategorie antreten. Dafür wurde der Spanier David Braceras verpflichtet.

Der 21-Jährige zeigte 2023 für das niederländische F&H-Kawasaki-Team gute Leistungen. Trotz Verletzungspech und einer Pause beendete er die Saison auf Rang 17 – er erzielte damals vor allem in der zweiten Saisonhälfte mehrere Top-10-Ergebnisse. Der Wechsel in das Werksteam von Fantic funktionierte dann aber nicht nach Wunsch. Braceras beendete das Jahr 2024 mit 190 Punkten auf WM-Rang 16.

Bei JM-Honda wird 2025 Brent van Doninck an Bord bleiben. Der Belgier wird mit der 450er-Honda in der MXGP-Kategorie fahren. Der Sandspezialist hatte 2024 Verletzungsprobleme, zeigte aber guten Speed. Übrigens war auch der Deutsche Henry Jacobi bei JM-Honda in der MXGP engagiert. Highlight des 27-Jährigen war ein vierter Rang in Lauf 1 in Ernee 2022. 2024 beendete der Thüringer seine Karriere.