Kay de Wolf (Husqvarna) trainiert in den USA

Kay de Wolf trainiert in den USA

Nach seiner Ankunft in den USA hat sich MX2-Weltmeister Kay de Wolf sofort auf die Strecke begeben. Auf dem Fox Raceway in Pala drehte er seine ersten Runden. Weiterhin ist Supercross-Training geplant.

Am Montag dieser Woche hat sich der frisch gekürte MX2-Weltmeister Kay de Wolf (Husqvarna) auf den Weg in die USA gemacht. Der Plan war, dass er im Falle des Gewinns des WM-Titels in die USA reist, um sich dort mit dem Thema Supercross vertraut zu machen.

Der Niederländer plant eventuell eine Teilnahme an den im Januar beginnenden Supercross-Meisterschaften, ähnlich wie es Jorge Prado zu Beginn dieses Jahres getan hat. Seine Zukunft sieht de Wolf aber vorerst weiterhin in der Weltmeisterschaft, wie sein Coach Ruben Tureluren zuletzt erklärte. Aber wer weiß, vielleicht bekommt de Wolf Lust auf mehr.

Nach seiner Ankunft in Kalifornien hat sich der groß gewachsene Niederländer sofort auf die Strecke begeben, genauer gesagt auf den Fox Raceway in Pala, wo er sich offensichtlich auf Anhieb wohlfühlte. «Ich fahre hier aber schon mit der Supercross-Abstimmung, das ist nicht perfekt, aber wir werden uns von hier aus direkt auf den Supercross-Kurs begeben», sagte der entspannt wirkende de Wolf.