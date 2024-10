Offizielles Motocross GP Album 2024

Das Motocross GP Album ist das Jahrbuch der Motocross-WM 2024. Die 20 Läufe der Saison und das Motocross der Nationen werden auf insgesamt 192 Seiten dokumentiert mit den Fotos renommierter Sportjournalisten.

Die WM-Saison 2024 ist Geschichte. Es war ein Jahr voller Emotionen für Fahrer, Teams und nicht zuletzt die Zuschauer an den Strecken und den Bildschirmen.

Das Motocross GP Album ist das jährliche Nachschlagewerk der Motocross-WM. Die zwanzig WM-Runden und das Motocross der Nationen werden in dem Buch zusammengefasst, garniert mit den besten Bilder der Saison. Auf 192 Seiten kann der Leser die Saison 2024 noch einmal Revue passieren lassen.

Die Titelentscheidungen fielen in diesem Jahr erst im letzten Rennen und mit den WM-Titeln von Jorge Prado (GASGAS) und Kay de Wolf (Husqvarna) sowie der charmanten Niederländerin Lotte Van Drunen in der Damen-WM (WMX) hat sie würdige Titelträger bekommen. In den Europameisterschafts-Klassen holte Mathis Valin (Kawasaki) den EMX250 Titel. Mit Noel Zanocz (Fantic) gewann erstmals ein ungarischer Athlet einen internationalen Titel. Das MX of Nations in Matterley Basin endete mit dem historischen Sieg der Australier und dem beeindruckenden Finish zwischen Jett Lawrence und Tim Gajser. Alle Meisterschaften sind in dem MXGP-Album mit Fotos von Ray Archer, Lorenzo Resta und Pascal Haudiquert illustriert.

Das Buch eignet sich natürlich auch als perfektes Weihnachtsgeschenk für alle Motocross-Fans und alle, die es werden wollen. Das Buch kann unter dieser Adresse zum Preis von 46,90 € (Deutschland, Österreich und Schweiz) vorbestellt werden.