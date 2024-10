Kay de Wolf (Husqvarna): Freibier-Party in Munderfing

Für MX2-Weltmeister Kay de Wolf wurde in der Rennabteilung in Munderfing eine Motocross-WM-Party arrangiert – der Niederländer wurde von der Belegschaft frenetisch gefeiert.

Kay de Wolf hat nach dem Gewinn der MX2-WM-Krone im spanischen Cozar auch beim Motorcross der Nationen in Matterley Basin für Schlagzeilen gesorgt und trotz Sturzpech für die Niederlande Bronze erobert. Für das Nestaan-Husqvarna-Team war es wie für de Wolf der erste WM-Titel. Dieser Tage war der 20-Jährige in Munderfing und Mattighofen am Stammsitz seines Arbeitgebers zu Gast.

In Munderfing wurde der niederländische Hüne von der Belegschaft der Rennabteilung sowie den Bossen um Rennchef Pit Beirer herzlich empfangen. Mit dabei bei der extra ausgerufenen WM-Party waren unter anderen Offroad-Vize Robert Jonas, Vertriebs-Vorstand Hubert Trunkenpolz, Florian Kecht (Husqvarna) sowie KTM-Berater Heinz Kinigadner, selbst ein zweifacher Weltmeister in der 250er-Klasse.

In den heiligen Hallen wurden für den besonderen Anlass Freibier und Würstchen aufgefahren. Kay de Wolf fühlte sich sichtlich wohl und wurde bei seiner Ankunft mit Konfettiregen in den Hallengängen frenetisch empfangen. In lockeren Gesprächen wurde über die abgelaufene MX2-Saison gefachsimpelt und auch ein wenig über die Zukunft geplaudert.

Die nächsten Wochen sind für den Niederländer durchgetaktet. De Wolf fliegt am 21. Oktober in die USA, wird dort in Kalifornien landen und von der KTM/GASGAS/Husqvarna-Basis aus einige Supercross-Tests bestreiten.

Wird er 2025 wie geplant weiter in Europa fahren und in die MXGP aufsteigen, könnte er im Team Red Bull KTM fahren oder als Teamkollege von Liam Everts (MX2) bei Nestaan-Husqvarna bleiben. Am vergangenen Wochenende konnte de Wolf bereits Ikone Jeffrey Herlings (30) bei einem internationalen Rennen auf seiner Heimstrecke in Valkenswaard fordern.