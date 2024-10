Yamaha präsentiert MX2-Fahrer-Lineup

Das Yamaha Werksteam wird auch im kommenden Jahr mit 3 Fahrern antreten. Neben Thibault Benistant und Rick Elzinga setzt das Team große Hoffnungen auf den 18-jährigen Letten Karlis Reisulis, der auf Anhieb beeindruckte.

Mit acht Laufsiegen und 17 Podestplätzen ist Thibault Benistant die Speerspitze des Teams. Benistant fährt bereits über 10 Jahre auf Yamaha und gewann damit sowohl die EMX125 als auch die EMX250-Europameisterschaften, bevor er 2021 in die MX2 aufstieg. Am 31. Juli wird der Franzose 23 Jahre alt und damit wird es für ihn die letzte MX2-Saison, bevor er in die MXGP aufsteigen muss.

Rick Elzinga wird am 1. November 22 Jahre alt. Der Niederländer holte in der vergangenen Saison zwei Podestplätze. Dritter im Bunde ist Karlis Reisulis. Der 18-jährige Lette wechselte Mitte der Saison aus der EMX250 in die MX2 WM und konnte auf Anhieb überzeugen. Reisulis hat bereits 23 Führungsrunden absolviert und in Frauenfeld (Schweiz) einen zweiten Platz geholt. Reisulis steht nun vor seiner ersten kompletten WM-Saison.