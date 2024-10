Unerwartet: Joel Smets wird Teammanager von KTM

In der kommenden Saison wird der fünffache Weltmeister Joel Smets Manager des Red-Bull-KTM-Werksteams. Der Belgier ersetzt Harry Norton, der weiterhin in der KTM-Rennabteilung tätig sein wird.

Die Teams der Marken der Pierer Mobility AG (KTM, Husqvarna und GASGAS) befinden sich zur Zeit in einer Umstrukturierungsphase. Geprägt von schwierigen ökonomischen Rahmenbedingungen und der Rezession in Deutschland, werden Kräfte gebündelt, der Fokus geschärft und die Abläufe effektiviert.

Der fünffache FIM-Motocross-Weltmeister Joel Smets wird für die Saison 2025 Red-Bull-KTM-Factory-Racing Team-Manager. Er ersetzt Harry Norton. Der Australier agierte zuvor als Mechaniker von Tom Vialle in den Jahren 2020 und 2022. Norton soll weiterhin eine Schlüsselposition innerhalb der KTM-Motorsportabteilung behalten. Smets kümmerte sich seit 2015 um die Belange der Werksfahrer. Insbesondere Jorge Prado, Tom Vialle und Andrea Adamo gehörten zu seinen Schützlingen, die es zu WM-Titeln brachten.

Smets Verbindung zu KTM ist lange gewachsen. Der Belgier holte seinen vierten und fünften Weltmeistertitel auf KTM-Werksmaschinen. Die endgültige Aufstellung des 2025er Lineups für beide Klassen wird in Kürze offiziell bekannt gegeben.

«Ich habe eine lange Geschichte mit KTM», erklärte Smets. «Als Fahrer und jetzt in einer Führungsposition sind es mittlerweile über zwanzig Jahre mit diesem Hersteller. Ich werde all meine Erfahrung und mein Wissen in die Arbeit einbringen, um zu versuchen, unsere Fahrer siegfähig zu halten. Wir hatten in den letzten Jahren viel Erfolg und das liegt an der Gruppenleistung an der Strecke und im Werk. Es wird mir also eine Ehre sein, das jetzt zu leiten und weiterhin alles zu erreichen, was wir erreichen können.»

Robert Jonas, Vizepräsident Offroad Racing, ergänzt: «Wir haben Joel gebeten, die Aufgabe des Red-Bull-KTM-Factory-Racing Team-Managers zu übernehmen, um das Team wieder auf ein neues Niveau zu bringen, nachdem Harry dieses Jahr einen sehr guten Job gemacht hat. Wir wurden in den letzten drei Saisons mit einigen Veränderungen konfrontiert und Joel ist jetzt aus mehreren Gründen die beste Person für die Rolle: Er verfügt über die Geschichte und das Wissen des Unternehmens, er kennt das Team genau und er verfügt über jede Menge Erfahrung und Fachwissen.»