Alberto Forato wechselt zu SR Motoblouz Honda

Nachdem sich Standing Construct Honda aus dem WM-Paddock zurückzog, stand Alberto Forato ohne Team da. Der bullige Italiener kam bei SR Motoblouz Honda unter und ersetzt Valentin Guillod, der WM Platz 9 belegte.

Das Potenzial von Alberto Forato blitzte in diesem Jahr erst am Saisonende durch. 2024 war für den Italiener ein verkorkstes Jahr, nachdem er sich noch vor Saisonbeginn mehrere schere Verletzungen zugezogen hatte. Sein Team, Standing Construct Honda, hatte nach Saisonende seinen Rückzug aus dem Grad-Prix-Paddock angekündigt und somit stand der stämmige Italiener ohne Team da.

Forato kam im französischen Team 'SR Motoblouz Honda' unter. Er soll an der MXGP-WM und an der französischen Elite-Serie teilnehmen. Er ersetzt den Schweizer Valentin Guillod, der in den letzten beiden Jahren für das Team startete und nun nach einer neuen Teamheimat sucht. Guillod wurde Neunter der Gesamtwertung der WM 2024.

Forato, der bislang in Belgien wohnte, wird nun nach Frankreich ziehen und unter der Anleitung von Exweltmeister Yves Demaria trainieren. Sein Teamkollege wird Kevin Horgmo sein.