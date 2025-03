Cozar: Tim Gajser (Honda) startet von Pole

Der slowenische HRC Werksfahrer Tim Gajser gewann das MXGP Qualifikationsrennen zum MXGP of Castilla la Mancha in Cozar vor WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) und Pauls Jonass (Kawasaki).

MXGP Qualifikationsrennen zum MXGP of Castilla la Mancha: Der erste Start zum MXGP Qualifikationsrennen ging schief, weil das komplette Gatter hängenblieb. Nach dem zweiten Versuch setzte sich der schon während des Zeittrainings bestens aufgelegte Isak Gifting (Yamaha) an die Spitze, wurde aber rasch vom ebenfalls gut gestarteten WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) abgefangen. Romain Febvre (Kawasaki) rangierte ebenfalls in der Spitzengruppe, doch eine der tiefen Spurrinnen zwang ihn in einer Rechtskehre zu Boden, so dass er auf Platz 11 zurückfiel. Im Rennen konnte sich Febvre nur auf Platz 9 nach vorne kämpfen, um wenigstens noch 2 WM-Punkte zu retten. In der dritten Runde griff Tim Gajser Giftig auf Platz 2 an, der aber zu hart ans Gas ging, stürzte und auf Rang 9 zurückfiel.

Gajser schloss die Lücke zum führenden Renaux und setzte den Franzosen unter Druck, so dass auch er stürzte. Renaux rappelte sich schnell wieder auf, fiel aber dennoch auf Platz 3 zurück, nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen an ihm vorbeifahren konnte. Coenen, der schon im Zeittraining einen heftigen Abflug wegstecken musste, ging auch im Rennen sehr motiviert ans Werk und schickte sich an, Gajser die Führung abzuluchsen, doch er geriet ins Straucheln und ging erneut spektakulär zu Boden. Der Belgier konnte sich geschickt abrollen und das Rennen mit verbogenem Motorrad fortsetzen. Mit diesem Handicap fiel Lucas Coenen im Rennen noch bis auf Platz 6 zurück, aber der Speed den er vor seinem Crash im Rennen gezeigt hat, war beeindruckend.

Gajser gewann das Qualifikationsrennen mit einem Vorsprung von 10,4 Sekunden vor Maxime Renaux und dem unauffällig aber effektiv fahrenden Pauls Jonass (Kawasaki). Mit Platz 2 verteidigte Renaux die WM-Führung.

Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer haderte mit seinem Start und blieb mit Platz 18 unter seinen Erwartungen. Auch Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts enttäuschte auf Platz 22. Alle deutschen Piloten verfehlten die Top-20. Tom Koch (Beta) war auf Platz 23 der beste Deutsche.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Cozar:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

4. Brian Bogers (NL), Fantic

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

6. Lucas Coenen (B), KTM

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Kevin Horgmo (N), Honda

9. Romain Febvre (F), Kawasaki

10. Ruben Fernandez (E), Honda

11. Mattia Guadagnini (I), Ducati

12. Isak Gifting (S), Yamaha

13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

14. Jan Pancar (SLO), KTM

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha

16. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

17. Valentin Guillod (CH), Yamaha

18. Jeremy Seewer (CH), Ducati

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Adam Sterry (GB), KTM

21. Josh Gilbert (GB), Honda

22. Jago Geerts (B), Yamaha

23. Tom Koch (D), Beta

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

29. (DNF) Cato Nickel (D), (Husqvarna)