Ferruccio Zanchi (HRC): Erster Laufsieg im Schlamm

Ferruccio Zanchi gewann den ersten Lauf in Cozar

HRC-Werksfahrer Ferruccio Zanchi gewann den ersten Lauf zum MXGP of Castilla la Mancha im tiefen Schlamm von Cozar vor Liam Everts und Kay de Wolf (beide Husqvarna). Simon Längenfelder (KTM) nach Sturz auf Rang 5.

Die Wetterverhältnisse hatten sich am Sonntag weiter verschlechtert. Anhaltende Regenfälle weichten die Strecke weiter auf, so dass der erste Lauf ohne Einführungsrunde gestartet werden musste.

HRC Werksfahrer Ferruccio Zanchi zog den Holeshot vor Liam Everts (Husqvarna), beging danach keine Fehler und holte den ersten WM-Laufsieg seiner Karriere.

Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo kollidierte schon auf der Startgeraden mit seinem Teamkollegen Sacha Coenen, der nach dem Qualifikationsrennen am Samstag die WM-Führung übernommen hatte. Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga stürzte schon in der ersten Runde und beschädigte sein Motorrad, so dass er das Rennen aufgeben musste.

Auch Kawasaki-Werksfahrer Mathys Valin musste das Rennen nach einem Crash aufgeben. Titelverteidiger Kay de Wolf stürzte zweimal, kam aber dennoch auf Rang 3 ins Ziel. Auch Simon Längenfelder (KTM) blieb nicht von einem Bad im Schlamm verschont. Er stürzte auf Rang 6 liegend, fiel auf Platz 7 zurück und kämpfte sich bis auf Platz 5 nach vorne.

Ergebnis MX2, Lauf 1 Cozar:



1. Ferruccio Zanchi (I), Honda

2. Liam Everts (B), KTM

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Simon Längenfelder (D), KTM

6. Cas Valk (NL), KTM

7. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

8. Julius Mikula (CZ), TM

9. Andrea Adamo (I), KTM

10. Camden McLellan (RSA), Triumph

11. Sacha Coenen (B), KTM

12. David Braceras (E), Honda

13. Valerio Lata (I), Honda

14. Oriol Oliver (E), KTM

15. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

16. Guillem Farres (E), Triumph

17. Magnus Smith (DK), KTM

18. Nicola Vennekens (B), KTM

19. Saad Soulimani (MAR), TM

20. (DNF)Mathys Valin (F), Kawasaki

21. (DNF)Samuel Nilsson (E), Triumph

22. (DNF) Rick Elzinga (NL), Yamaha