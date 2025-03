Cozar: Tim Gajser (HRC) gewinnt Lauf 1 überlegen

Der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser gewann den ersten MXGP-Lauf zum Grand Prix of Castilla la Mancha in Cozar unter schlammigen Bedingungen vor seinem spanischen Teamkollegen Ruben Fernandez.

Erster MXGP-Lauf zum MXGP of Castilla la Mancha in Cozar: Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Lucas Coenen ließ das Gas auf der schlammigen Startgeraden am längsten stehen, doch er stürzte in der ersten Kurve und verursachte einen Massencrash, in den unter anderem Polesetter Maxime Renaux (Yamaha) und Tom Koch (Beta) verwickelt waren. Kevin Horgmo (Honda) überquerte die Holeshot-Linie als Erster, aber der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez übernahm die frühe Führung. Doch auch der Spanier blieb in einer der tiefen Spurrinnen hängen und machte den Weg frei für Tim Gajser (Honda), der danach an der Spitze frei fahren konnte. «Der Regen hat mir trotzdem zu Schaffen gemacht», erklärte der Slowene später. «Obwohl ich vorne lag, hatte auch ich Sichtprobleme und in diesem Rennen ging es nur noch darum, durchzukommen und nicht zu stürzen. Es war eigentlich eher ein Enduro-Rennen.»

Mattia Guadagnini (Ducati) musste nach dem Chaos der ersten Runde die Box ansteuern und konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Der Italiener verfehlte die Punkteränge. Cato Nickel (Husqvarna) rangierte in der Anfangsphase im Bereich der Top-10, fiel aber in der zweiten Rennhälfte weit zurück. Mark Scheu (Husqvarna) holte auf Rang 20 seinen ersten WM-Punkt in dieser Saison.

Tim Gajser überrundete das Feld bis in die Top-10 und gewann am Ende mit einem Vorsprung von 43 Sekunden vor seinem Teamkollegen Ruben Fernandez.

Ergebnis MXGP Lauf 1, Cozar:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Ruben Fernandez (E), Honda

3. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

4. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

5. Kevin Horgmo (N), Honda

6. Isak Gifting (S), Yamaha

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

9. Lucas Coenen (B), KTM

10. Maxime Renaux (F), Yamaha

11. Brian Bogers (NL), Fantic

12. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

13. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

14. Jeremy Seewer (CH), Ducati

15. Ben Watson (GB), Beta

16. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

17. Jago Geerts (B), Yamaha

18. Jan Pancar (SLO), KTM

19. Josh Gilbert (GB), Honda

20. Mark Scheu (D), Husqvarna

21. Mattia Guadagnini (I), Ducati

22. Adam Sterry (GB), KTM

23. Tom Koch (D), Beta

24. Cato Nickel (D), (Husqvarna)