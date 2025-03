Vorschau und Zeitplan: MXGP of Castilla la Mancha 14.03.2025 - 19:48 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP Die Motocross-WM gastiert in Spanien

Die Wetteraussichten für den bevorstehenden MXGP of Castilla la Mancha sind durchwachsen. Bei kühlen Temperaturen könnte es am Sonntag Regenschauer geben. Außerdem beginnen in Cozar die Europameisterschaften.