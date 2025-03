Simon Längenfelder (KTM) gewinnt Lauf 1

Der deutsche Red Bull KTM Werksfahrer Simon Längenfelder setzte sich im ersten MX2-Lauf von Saint-Jean-d'Angély gegen den belgischen WM-Leader Liam Everts (Husqvarna) durch und holte seinen ersten Laufsieg.

Erster Lauf der Klasse MX2 in Saint-Jean-d'Angély (Frankreich), MXGP of Europe, dritter Grand-Prix der Saison 2025: Die Wetterbedingungen haben sich am Sonntag weiter verbessert und im Verlaufe des Rennens zeigte sich sogar die Sonne. Der spanische Triumph-Werksfahrer Guillem Farres stürzte am Vormittag im Qualifying und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Einzelheiten über die Schwere seiner Verletzungen sind bisher nicht bekannt.

Der lettische Yamaha-Werksfahrer Karlis Reisulis zog den Holeshot zum ersten Lauf vor dem neuen WM-Leader Liam Everts (Husqvarna), der an jener Stelle, die im Qualifikationsrennen Sacha Coenen (KTM) zum Verhängnis wurde, einen Sturz gerade noch abfangen konnte. Hinter ihm schloss der deutsche Red Bull KTM Werksfahrer Simon Längenfelder die Lücke und setzte sich in der 9. Runde nach einem spannenden Duell gegen Everts durch. Der Belgier fiel in der Folge auf Rang 3 zurück, was aber zur Verteidigung der WM-Führung reichte.

Der bisherige WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) musste nach seinem Ausfall im Qualifikationsrennen von Startplatz 29 aus ins Rennen gehen und kämpfte sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne. Der Niederländer beendete den ersten Lauf auf Platz 6.

Simon Längenfelder konnte seine Führung bis zum Ende verteidigen und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor Adamo und Everts. Für Längenfelder war es der erste Laufsieg in der Saison 2025 und der erste für KTM. Mit dem Laufsieg des Deutschen und Everts auf Rang 3 fiel de Wolf in der provisorischen WM-Tabelle auf den dritten Platz zurück. Simon Längenfelder ist jetzt Zweiter der WM-Tabelle mit 7 Punkten Rückstand zu Leader Everts.

MX2, Lauf 1 Saint-Jean-d'Angély:



1. Simon Längenfelder (D), KTM

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Sacha Coenen (B), KTM

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Valerio Lata (I), Honda

8. Cas Valk (NL), KTM

9. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

10. Camden McLellan (ZA), Triumph

11. Karlis Reisulis (LT), Yamaha