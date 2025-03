Tim Gajser (HRC) siegt, Noah Ludwig zieht Holeshot

Polesetter Tim Gajser (Honda) gewann den ersten Lauf der MXGP-Klasse in Saint-Jean-d'Angély. Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig zog von einer schlechten Startposition aus den ersten Holeshot in der Motocross-WM.

Die Wetterverhältnisse blieben auch während des ersten Laufs der MXGP-Klasse in Saint-Jean-d'Angély (Frankreich) unbeständig. Als das Startgatter fiel, begann es wieder zu regnen und der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch fiel schon nach den ersten Metern weit zurück. Dem Augenschein nach schien er seinen Motor abgewürgt zu haben. Koch musste das Rennen als Letzter in Angriff nehmen und rettete am Ende auf Platz 20 noch einen WM-Punkt.

Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig startete nach seinem Ausfall im Qualifikationsrennen am Samstag von einer schlechten Außenposition, doch der Ascherslebener ließ nach dem Start das Gas am Ende der Startgeraden am längsten stehen und zog auf der Außenlinie sensationell den Holeshot. Ein ähnliches Kunststück hatte er beim DM-Saisonfinale 2024 im Talkessel gezeigt, wo er auch auf der Außenbahn das gesamte Feld stehenließ. Die DM ist natürlich nur schwer mit der WM zu vergleichen, aber sein Start in Saint-Jean-d'Angély war zweifellos ein Highlight.

Zwar wurde der in der WM relativ unerfahrene Deutsche in der heißen Anfangsphase schnell bis auf den 6. Platz durchgereicht, aber Noah hielt sich über die halbe Renndistanz im Bereich der Top-10. Am Ende fiel er bis auf Platz 15 zurück, aber er holte damit nicht nur seine ersten 6 WM-Punkte der Saison 2025, sondern erzielte damit zugleich auch das beste WM-Ergebnis seiner Karriere.

An der Spitze übernahm Polesetter Tim Gajser (Honda) das Zepter vor Lucas Coenen (KTM) und Romain Febvre (Kawasaki). In der 6. Runde ging Febvre an Coenen vorbei und schloss die Lücke zum führenden Gajser, doch 3 Runden vor Ultimo umhüllten den Franzosen dichte blaue Nebelwolken, denn sein Kühler war geplatzt. Febvre musste zurückstecken, um das Ziel überhaupt noch zu erreichen. Gajser gewann mit einem Vorsprung von 3,9 Sekunden vor Febvre und Coenen.

Valentin Guillod wurde auf Rang 7 bester Schweizer. Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer hadert nach Angaben seines Teams derzeit mit seiner Kondition und mit dem Bike-Setup. Er betrieb auf Rang 13 Schadensbegrenzung. Auch der belgischer Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts bleibt ein Schatten seiner selbst: Er stürzte auf Rang 15 liegend und beendete das Rennen nur auf dem 19. Platz.

Ergebnis MXGP Saint-Jean-d'Angély:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Lucas Coenen (B), KTM

4. Mattia Guadagnini (I), Ducati

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Pauls Jonass (LT), Kawasaki

7. Valentin Guillod (CH), Yamaha

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Kevin Horgmo (N), Honda

10. Maxime Renaux (F), Yamaha

11. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

12. Brian Bogers (NL), Fantic

13. Jeremy Seewer (CH), Ducati

14. Ben Watson (GB), Beta

15. Noah Ludwig (D), KTM

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Adam Sterry (GB), KTM

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

19. Jago Geerts (B), Yamaha

20. Tom Koch (D), Beta

21. Alberto Forato (I), Honda

22. Romain Pape (F), Yamaha

23. Cato Nickel (D), Husqvarna

24. Isak Gifting (S), Yamaha

25. Tom Guyon (F), Triumph

26. Mark Scheu (D), Husqvarna

27. Josh Gilbert (GB), Honda

28. Arvid Lüning (S), Husqvarna

29. (DNF) Roan van de Moosdijk (NL), KTM

30. (DNF) Cornelius Toendel (N), Honda

31. (DNF) Andrea Bonacorsi (I), Fantic