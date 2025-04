Lotte van Drunen (Yamaha) startet in der MX2-WM 08.04.2025 - 17:17 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Lotte van Drunen startet in Arco in der MX2-WM

Am kommenden Wochenende wird die amtierende WMX-Weltmeisterin und Tabellenführerin Lotte van Drunen (Yamaha) zum MX2-WM-Lauf in Arco di Trentino antreten. In Riola Sardo hatte sie den Saisonauftakt gewonnen.