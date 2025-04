Lucas Coenen (KTM): Zusammenstoß mit Jeremy Seewer

Lucas Coenen sorgte in Sardinien für spektakuläre Momente

KTM-Ass Lucas Coenen sorgte beim MXGP-Event auf Sardinien für Aufregung. Der 18-Jährige kollidierte in der Luft mit Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer. Es war ein Wochenende mit Höhen und Tiefen für den Belgier.

MXGP-Rookie Lucas Coenen sorgt in der Motocross-WM weiterhin für viel Unterhaltung. Der erst 18-jährige Teenager fuhr im ersten Rennen im tiefen Sand von Riola Sardo nach dem Holeshot ein überzeugendes Rennen. Er konnte seine Position an der Spitze kontrollieren und sicherte sich somit seinen allerersten Laufsieg in der Motocross-WM auf dem 450er-Motorrad.

In Durchgang 2 war der Belgier erneut einer der Hauptdarsteller, obwohl er gar nicht um den Sieg fuhr. Coenen ging gleich am Start zu Boden, als er innen das Bankett touchierte. Bei seiner wilden Jagd durchs Feld kam er dann dem Schweizer Routinier Jeremy Seewer (Ducati) zu nahe. Coenen kollidierte bei einem weiten Sprung in der Luft seitlich leicht mit Seewer und flog heftig ab, während der Schweizer weiterfahren konnte.

Schon bei seiner Fahrt zum Sieg in Lauf 1 hatte Coenen eine Schrecksekunde, als er kurz ausrutschte und das Bike abwürgte. Lauf 2 war aber eine andere Geschichte. «Ich weiss nicht, was beim Start von Lauf 2 passiert ist, ich glaube jemand hat mir vor der ersten Kurve einen Schlag versetzt», erklärte Coenen, der am Samstag im Quali-Rennen bereits im Finish vehement Jagd auf WM-Leader Tim Gajser (Honda) gemacht hatte.

Der MX2-Vize-Weltmeister von 2024 meinte zum Zwischenfall mit Seewer: «Ich war dann schon wieder auf Rang 8 oder 9, bis mitten in der Luft ein anderer Fahrer vor mir war – dann bin ich gestürzt. Das Wochenende war damit gelaufen – dieses war zunächst gut und dann wieder schlecht. Ich hoffe, dass ich diese Woche mehr Glück habe.» Die Motocross-WM wechselt nun innerhalb Italiens den Standort und wird am kommenden Wochenende nahe dem Gardasee in Arco di Trento aufschlagen.

Ergebnis MXGP of Sardegna:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 2-3

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-2

4. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 3-5

5. Kevin Horgmo (N), Honda, 7-8

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 6-11

7. Lucas Coenen (B), KTM, 1-25 (DNF)

8. Isak Gifting (S), Yamaha, 12-6

9. Ben Watson (GB), Beta, 8-12

10. Jago Geerts (B), Yamaha, 11-10

11. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 10-13

12. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 9-14

13. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 25-4

14. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 15-9

15. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 20-7

16. Maximilian Spies (D), KTM, 14-15

17. Adam Sterry (GB), KTM, 13-16

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-19

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 19-17

20. Brian Bogers (NL), Fantic, 18-18

21. Maxime Renaux (F), Yamaha, 17-DNS

22. Tom Koch (D), Beta, 27-20

23. Josh Gilbert (GB), Honda, 21-21

24. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 22-22

25. Mark Scheu (D), Husqvarna, 24-23

26. John Adamson (GB), Honda, 23-24

27. Cornelius Toendel (N), Honda, 26-26

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati

WM-Stand nach WM-Runde 4 von 20:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 215 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 181, (-34)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 156, (-59)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 141, (-74)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 125, (-90)

6. Kevin Horgmo (N), Honda, 114, (-101)

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 110, (-105)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 104, (-111)

9. Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-129)

10. Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-131)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 15, (-200)

24. Maximilian Spies (D), KTM, 13, (-202)

..

25. Noah Ludwig (D), KTM, 11, (-204)

…

31. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-214)

32. Cato Nickel (D), Husqvarna, 1, (-214)