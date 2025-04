Kay de Wolf (Husqvarna) siegt und ist WM-Leader 06.04.2025 - 17:31 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Kay de Wolf gewann vor Camden Mc Lellan und Andrea Adamo

Mit Siegen in beiden Läufen gewann der niederländische Nestaan Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf den Grand Prix of Sardegna in Riola Sardo auf Sardinien und übernahm damit wieder die WM-Führung.