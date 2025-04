Lucas Coenen (KTM): Erster MXGP-Laufsieg in Riola

Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen feierte in Riola Sardo trotz seines Sturzes am Ende des Rennens den ersten MXGP-Laufsieg seiner Karriere. Das Fantic-Werksteam lieferte erneut eine starke Leistung ab.

Erster Lauf der Klasse MXGP in Riola Sardo: Der schweizerische Ducati-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot vor Red Bull KTM Werksfahrer Lucas Coenen, während Cornelius Toendel (Honda) in der ersten Kurve nach dem Start zu Boden ging. Der deutsche Beta-Werksfahrer Tom Koch konnte nicht ausweichen und krachte in Toendels am Boden liegenden Honda. Auch Maxime Renaux wurde von dem Crash aufgehalten und befand sich in der ersten Runde ganz am Ende des Feldes. Für Tom Koch war das Rennen leider nach 3 Runden wieder beendet.

Coenen übte von Anfang an Druck auf Seewer aus und ging bereits ausgangs der ersten Runde in Führung. Der Belgier kontrollierte danach das Rennen von der Spitze, doch als die Renndistanz von 30 Minuten bereits abgelaufen war, ging auch er zu Boden. «Ich sah eine gelbe Flagge und habe Tempo rausgenommen», erklärte Lucas nach dem Rennen. «Ich habe versehentlich auf den Leerlauf geschaltet, hatte keinen Vortrieb mehr und bin mit dem Vorderrad in den Sand eingetaucht und gestürzt. Ich dachte, ich hätte den Sieg weggeworfen, aber zum Glück war ich schnell genug wieder auf dem Motorrad.»

Der glückliche Lucas Coenen gewann den ersten Lauf vor dem erneut stark auftrumpfenden Fantic-Duo mit Glenn Coldenhoff und Andrea Bonacorsi. Auf den Rängen 4 und 5 folgten Romain Febvre (Kawasaki) und Tim Gajser (Honda). Febvre hatte sich nach mäßigem Start auf der Strecke gegen Polesetter Gajser durchgesetzt.

Jeremy Seewer fiel auf Rang 15 zurück. Maximilian Spies (KTM) wurde auf Rang 14 der beste deutsche Fahrer in diesem Rennen. Jeffrey Herlings (KTM) holte auf Platz 20 seinen ersten WM-Punkt in dieser Saison.

Lucas Coenen konnte in Riola seinen ersten MXGP-Laufsieg feiern. Zwar gewann der Belgier bereits vor einer Woche in Saint-Jean-d'Angély das Qualifikationsrennen, aber dieser Sieg war der erste Laufsieg in einem MXGP-Hauptrennen.

MXGP Lauf 1, MXGP of Sardegna:



1. Lucas Coenen (B), KTM

2. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

3. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

4. Romain Febvre (F), Kawasaki

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Kevin Horgmo (N), Honda

8. Ben Watson (GB), Beta

9. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha

11. Jago Geerts (B), Yamaha

12. Isak Gifting (S), Yamaha

13. Adam Sterry (GB), KTM

14. Maximilian Spies (D), KTM

15. Jeremy Seewer (CH), Ducati

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Maxime Renaux (F), Yamaha

18. Brian Bogers (NL), Fantic

19. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

20. Jeffrey Herlings (NL), KTM

21. Josh Gilbert (GB), Honda

22. Arvid Lüning (S), Husqvarna

23. John Adamson (GB), Honda

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

25. (DNF) Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

26. (DNF) Cornelius Toendel (N), Honda

27. (DNF) Tom Koch (D), Beta

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati