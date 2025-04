Andrea Adamo (KTM): Toller Sieg, aber trotzdem wütend

Nach seinem Sieg in Pietramurata beschwerte sich Red Bull KTM-Werksfahrer Andrea Adamo über die überrundeten Fahrer, die ihn aufhielten und fordert Strafen für die Missachtung blauer Flaggen.

In Pietramurata waren einige Wildcardpiloten am Start, die den Spitzenfahrern beim Überrunden Probleme bereiteten. Der spätere Sieger Andrea Adamo (Red Bull KTM) wurde im ersten Rennen so aufgehalten, dass Kay de Wolf in der letzten Runde noch überholen und Rang 2 übernehmen konnte. Im Zielbereich wartete Adamo auf Davide Zampino und den deutschen Wildcardpiloten Lukas Albers, der im ersten Lauf dreimal und im zweiten Rennen zweimal überrundet wurde.

«Es ist einfach nur frustrierend», erklärte Adamo in der Pressekonferenz nach dem Rennen. «Ich bin wütend, denn es gibt Regeln für für Flaggen: Das Missachten gelber Flaggen wird hart bestraft. Ich denke, es sollte auch Regeln für die Missachtung blauer Flaggen geben. 500 Euro, 300 Euro, was auch immer, aber es muss etwas getan werden. Wir kämpfen hier um die Meisterschaft und werden von Fahrern aufgehalten, die nicht einmal in den Punkterängen sind.»

Ein Sieg vor Heimpublikum ist immer etwas Besonderes, auch wenn es für Adamo nicht optimal lief: «Nach meinem Sturz im Quali-Race lag ich hinten und es war auf dieser Strecke nicht einfach, einen Weg zum Überholen zu finden.» Adamo qualifizierte sich auf Platz 14 für die Wertungsläufe am Sonntag.

«Glücklicherweise war mit Platz 14 am Sonntag noch ein solider Startplatz möglich. Ich hatte Glück, denn hier gibt es etwa 20 Gates, aus denen man gute Starts hinbekommen kann.» Am Ende war der Heimsieg die perfekte Belohnung - sowohl für ihn selbst als auch für die Fans an der Strecke.

In der WM-Tabelle verbesserte sich Andrea Adamo von Platz 4 auf Rang 3 mit18 Punkten Rückstand zu Spitzenreiter Kay de Wolf (Husqvarna).

Ergebnis MX2 Pietramurata:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 12-1

4. Simon Längenfelder (D), KTM, 7-3

5. Cas Valk (NL), KTM, 6-5

MX2 WM-Stand nach Runde 5 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 219, (-12)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 213, (-18)

4. Liam Everts (B), KTM, 203, (-28)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 171, (-60)