Tim Gajser (Honda): Doppelsieg in Arco di Trentino

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der slowenische WM-Leader Tim Gajser (Honda) den Grand Prix of Trentino in Pietramurata vor Romain Febvre (Kawasaki) und Glenn Coldenhoff (Fantic). Tom Koch holt 9 Punkte.

Zweiter Lauf der Klasse MXGP, Grand Prix of Trentino in Pietramurata: Der niederländische Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff zog den Holeshot, doch in der ersten Runde wurde er bereits von den beiden HRC-Werksfahrern Ruben Fernandez und Tim Gajser abgefangen. WM-Leader Tim Gajser verlor keine Zeit, ging an seinem HRC-Teamkollegen vorbei und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Gajser gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von knapp 6 Sekunden, nachdem zuvor sein Vorsprung im Rennen auf über 10 Sekunden angewachsen war. Mit diesem Doppelsieg feierte der Slowene gemeinsam mit den zahlreich angereisten slowenischen Fans seinen 6. Erfolg im Trentino.

In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einem Crash, in den Jeremy Seewer (Ducati) verwickelt wurde. Mit zerrissenem Hemd setzte der Schweizer das Rennen fort, aber mehr als Platz 22 war nach den Anfangsproblemen nicht möglich. Ähnlich erging es auch Sarholz-KTM-Pilot Noah Ludwig, der das Rennen nach der Hälfte aufgeben musste.

Hinter Tim Gajser bildete sich eine Vierergruppe bestehend aus Fernandez, Coenen, Coldenhoff und Febvre. Febvre musste sich nach schlechtem Start im zweiten Lauf erst nach vorne kämpfen. Lucas Coenen stürzte in Runde 11 und fiel dadurch wieder auf Platz 6 zurück. Romain Febvre nutzte die Situation, um Fernandez zu überholen. Danach musste sich der Spanier mit dem erneut gut aufgelegten Glenn Coldenhoff auseinandersetzen. 'The Hoff' zeigte Biss und setzte sich auf Platz 3 gegen Fernandez durch, wodurch er den dritten Podiumsrang erreichte. Nach zwei zweiten Plätzen in Cozar (Spanien) und Riola Sardo auf Sardinien holte Coldenhoff damit ein weiteres Fantic-Podium für das Team von Louis Vosters.

Für Beta-Werksfahrer Tom Koch war Rang 14 im zweiten Lauf und die damit verbundenen 7 WM-Punkte Saisonbestleistung. Die anderen deutschen Fahrer verfehlten die Punkteränge der Top-20.

Ducati-Gaststarter Antonio Cairoli hatte keinen guten Start in den zweiten Lauf und befand sich in diesem Rennen nur im Bereich der Top-20. Am Ende sprangen für den Sizilianer auf Platz 19 zwei WM-Punkte heraus. Yamaha-Werksfahrer Calvin Vlaanderen kam von der Strecke ab und krachte in einen Streckenposten. Platz 16 war am Ende für ihn auch weniger als erhofft.

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings kommt allmählich wieder in der WM an, auch wenn er seine normale Form längst noch nicht erreicht hat. Aber mit Gesamtrang 9 ging es für 'The Bullet' zumindest weiter aufwärts.

Am kommenden Osterwochenende gastiert die Motocross-WM im schweizerischen Frauenfeld, wo die Qualifikationsrennen am Ostersamstag (19. April) und die Wertungsrennen am Ostermontag (21. April) ausgetragen werden.

Ergebnis MXGP Pietramurata:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-3

4. Lucas Coenen (B), KTM, 3-6

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-7

7. Jan Pancar (SLO), KTM, 9-8

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 14-5

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 10-11

10. Ben Watson (GB), Beta, 12-12

11. Marcel Stauffer (A), KTM, 11-13

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-16

13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 16-9

14. Jago Geerts (B), Yamaha, 15-10

15. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 6-22

16. Antonio Cairoli (I), Ducati, 13-19

17. Tom Koch (D), Beta, 19-14

18. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, 33-15

19. Adam Sterry (GB), KTM, 18-18

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 34-17

...

29. Cato Nickel (D), Husqvarna, 28-27

...

32. Mark Scheu (D), Husqvarna, 27-30

33. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 32-31

34. Noah Ludwig (D), KTM, 21-33(DNF)

…

37. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 36-DNS

...

DNS: Brian Bogers (NL), Fantic

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-81)

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-83)

WM-Stand nach WM-Runde 5 von 20



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 274 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 235, (-39)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 196, (-78)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 176, (-98)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 164, (-110)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 148, (-126)

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 137, (-137)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 122, (-152)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 102, (-172)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 102, (-172)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 24, (-250)

23. Marcel Stauffer (A), KTM, 18, (-256)

25. Maximilian Spies (D), KTM, 13, (-261)

26. Noah Ludwig (D), KTM, 11, (-263)

…

35. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-273)

36. Cato Nickel (D), Husqvarna, 1, (-273)