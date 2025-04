Liam Everts (Husqvarna): Video seines Crashs in Arco

Nestaan Husqvarna Werksfahrer Liam Everts startete von der Pole Position in die Wertungsläufe und beendete den ersten Lauf auf Platz 4, doch ein Crash in der ersten Runde des zweiten Lauf pulverisierte seine Hoffnungen.

Dass Liam Everts in der ersten Runde des zweiten Laufs in Pietramurata ausgerechnet mit seinem Nestaan Husqvarna Teamkollegen Kay de Wolf kollidierte und stürzte, gehört zu den besonders bitteren Realitäten im Grand-Prix-Sport.

An der Boxengasse vorbei geht es bergab zu der langgezogenen Rechtskehre, an die sich die Auffahrt zu dem spektakulärsten Dreifachsprung der Strecke anschließt. Die 250er müssen den Schwung schon aus der Kurve im Tal mitnehmen, um den Sprung als Triple überqueren zu können. 'Liamski' war in der ersten Runde voll am Gas, während de Wolf vor ihm einen kleinen Rutscher hatte, so dass er mit seinem Vorderrad de Wolfs Hinterrad touchierte und stürzte. Die nachfolgende Fahrermeute hatte Mühe, dem gestürzten Everts noch auszuweichen. Einige Fahrer touchierten den Belgier sogar. Liam hatte in dieser Situation Glück, dass er den Zwischenfall unverletzt überstanden hatte.

Als Everts sein Motorrad vom Boden hob, war klar, dass das Rennen für ihn gelaufen war, denn sein Gaszug war komplett vom Griff abgerissen und ragte nach oben. Null Punkte im zweiten Lauf: Damit vergrößerte sich sein Rückstand zur Spitze von 10 auf 28 Punkte und 'Liamski' fiel von Tabellenplatz 3 auf 4 zurück.

«Es ist frustrierend, das Wochenende so zu beenden», erklärte der Belgier, der zuvor am Samstag das Qualifikationsrennen gewonnen hatte und am Sonntag von der Pole-Position in die Wertungsläufe gestartet war. Der entscheidende Pass gelang ihm am Samstag übrigens an genau jener Stelle, die ihm am Sonntag zum Verhängnis wurde. Im Quali-Race konnte er Thibault Benistant (Yamaha) nach der langen Auffahrt überholen und gewinnen. «Ich fühlte mich gut auf dem Bike aber leider war nach dem Unfall der Gaszug beschädigt und ich konnte nicht weiterfahren. Es ist schwer zu ertragen, aber das gehört nunmal zum Racing dazu. Zum Glück haben wir aber noch eine lange Saison vor uns.»

MX2 WM-Stand nach Runde 5 von 20:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 231 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 219, (-12)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 213, (-18)

4. Liam Everts (B), KTM, 203, (-28)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 171, (-60)

6. Sacha Coenen (B), KTM, 169, (-62)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 155, (-76)

8. Cas Valk (NL), KTM, 151, (-70)

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 121, (-88)

10. Valerio Lata (I), Honda, 111, (-101)