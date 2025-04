Motocross-WM in Frauenfeld: Wer die Favoriten sind

Am Osterwochenende findet in Frauenfeld-Gachnang der MXGP of Switzerland statt. Nach fünf Events hat sich in den beiden WM-Klassen MXGP und MX2 bereits herauskristallisiert, wer in der Schweiz die Favoriten sein werden.

Die Top-Klasse der Motocross-Weltmeisterschaft ist die MXGP. Nach den vorangegangenen Rennen in Argentinien, Spanien, Frankreich und zweimal Italien führt in dieser Kategorie der fünfmalige Weltmeister Tim Gajser (Honda) die Tabelle mit einem kleinen Punktepolster an. Der slowenische dreifache Grand-Prix-Sieger 2025 hat 274 Zähler auf seinem Konto und damit 39 mehr als der Tabellenzweite Romain Febvre. Der Franzose vom Team Kawasaki Racing ist zumindest mit einem Weltmeistertitel (2015) dekoriert und hat sich mit bisher einem Saisonsieg als härtester Gegner von Tim Gajser in diesem Jahr entpuppt.

Auf den weiteren Plätzen rangieren aktuell der Niederländer Glenn Coldenhoff vom Team Fantic Factory Racing MXGP, der als Vize-Weltmeister der MX2 2024 in die Top-Kategorie gewechselte Lucas Coenen aus Belgien vom Team Red Bull KTM Factory Racing sowie der Franzose Maxime Renaux vom Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team, der 2021 MX2-Weltmeister war.

Nach seiner bis in die Saison 2025 hinein dauernden Verletzungspause kam der Niederländer Jeffrey Herlings, die eigentliche Nummer 1 im Team Red Bull KTM Factory Racing, bei den letzten beiden Grands Prix nur sehr allmählich wieder in Schwung. Dennoch sollte man den fünffachen Weltmeister im Auge behalten, zumal der Rekord-GP-Sieger zwei seiner 107 Triumphe in Frauenfeld feierte.

Nach zähem Saisonstart auf der neuen Ducati Desmo450 MX im Team Maddii Racing hat Lokalmatador Jeremy Seewer inzwischen zumindest die Top-10-Plätze der Tabelle wieder erreicht. Yamaha-Privatfahrer Valentin Guillod, der einen Grand Prix auslassen musste, ist WM-18. und Kevin Brumann (Husqvarna) liegt derzeit auf dem 22. Rang.

In der MX2-Klasse gilt Vorjahreschampion Kay de Wolf vom Team Nestaan Husqvarna Factory Racing 2025 wieder als Top-Favorit. Mit zwei Saisonsiegen und zwei weiteren Podestplätzen hat sich der Niederländer bereits wieder in Position gebracht. Allerdings folgen ihm vor allem der Deutsche Simon Längenfelder und der ebenfalls zweifache GP-Sieger 2025, der Italiener Andrea Adamo, beide vom Team Red Bull KTM Factory Racing, im Ranking ziemlich dichtauf. Gesamtvierter ist Liam Everts aus Belgien – der Teamkollege von Kay de Wolf. Seinen zweiten WM-Auftritt wird in Frauenfeld-Gachnang Mike Gwerder (KTM) haben.

Ergänzt werden die Rennen auf der traditionsreichen Schollenholz-Rennstrecke durch die beiden Europameisterschaftsklassen EMX250 und EMX125. Trainingsbeginn ist am Samstag (19.4.) bereits um 7:05 Uhr mit der Gruppe 1 der EMX125. Die MXGP- und MX2-Piloten steigen ab 10:30 Uhr ein und ab 15:00 Uhr werden die ersten EM- und nachfolgend die Quali-Rennen der WM-Klassen gestartet.

Am Montag (21.4.) beginnt das Programm um 9:45 Uhr mit einem weiteren EM-Rennen und nach den Warm-up-Trainings der beiden Kategorien mit WM-Status betreten diese ab 13:15 Uhr die Arena, um im regelmäßigen Wechsel ihre je zwei Rennen über 30 Minuten plus 2 Runden auszutragen und so die Frauenfelder Grand-Prix-Sieger 2025 zu ermitteln.

Tickets und weitere Infos unter www.mxgp-switzerland.com.