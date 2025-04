Glenn Coldenhoff: Ein Podium vor den Fantic-Bossen

Der niederländische Motocross-Fahrer Glenn Coldenhoff setzte für das Fantic-MXGP-Werksteam seinen Höhenflug auch bei schwierigen Verhältnissen in Arco fort und belegt in der WM-Tabelle schon Rang 3.

Fantic-MXGP-Werkspilot Glenn Coldenhoff sorgte auch beim Motocross-Grand-Prix in Arco am letzten Wochenende für strahlende Augen bei Teambesitzer Louis Vosters. Der 34-jährige Niederländer stieg als Tages-Dritter zum dritten Mal in der laufenden Saison auf das Podium. Mit 196 Punkten hat sich Coldenhoff nun bequem auf Rang 3 der Tabelle eingerichtet – er ist damit hinter den beiden Dominatoren Tim Gajser (Honda) und Romain Febvre (Kawasaki) «The Best of the Rest».

«Ich hatte zwei gute Starts, das war schon mal ein großes Plus für mich. Beim zweiten Lauf ist mir dann sogar der Holeshot gelungen, dadurch konnte ich zu Beginn etwas freier fahren. Auch meine Pace war dann in Lauf 2 nicht viel schlechter als jene der beiden Jungs vorne. Es war eine große Steigerung im Vergleich zum Samstag», freute sich Coldenhoff.

«Lauf 2 war eines meiner besseren Rennen – ich würde sogar sagen, in meiner ganzen Karriere. Ich sah am Ende, dass ich einen Abstand zu Fernandez hatte. Es war unglaublich für mich, das Team und Fantic. Es ist ja der Heim-Grand-Prix von Fantic. Das hier zu schaffen vor dem Boss von Fantic ist ein sehr gutes Zeichen. Es war auch ein wenig die Erfahrung, die es ausmachte – Risiko zu nehmen, wenn es an der Zeit ist und sonst in einem Lauf konstant zu fahren.»

Zu den guten Ergebnissen der vergangenen Wochen sagte der Niederländer: «Die Leute konnten ja sagen, dass das erste Podium im Schlamm zu Stande kam – da kann ja bekanntlich alles passieren. Das zweite Podium war im Sand – ich bin im Sand geboren. Aber ich kann es eben auch in Arco schaffen, das haben wir nun gezeigt. Ich glaube, das kann ich in jedem Rennen schaffen. Es ist ein unglaublicher Grand Prix gewesen für mich», freute sich der Familienvater, der mit seinem Alter auch der Vater von MXGP-Rookie Lucas Coenen (Red Bull KTM) sein könnte.

Auf den jungen und ungestümen belgischen Teenager angesprochen sagte Coldenhoff mit etwas ernstem Unterton: «Er ist ein großes Talent und er wird auch sicher noch viel erreichen. Aber eine 450er-Maschine ist schon etwas anderes als ein 250er-Bike. Wenn dir das 450er-Motorrad quer ausbricht, kann es schon heftig werden.»

Ergebnis MXGP Pietramurata:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-2

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 5-3

4. Lucas Coenen (B), KTM, 3-6

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 7-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 4-7

7. Jan Pancar (SLO), KTM, 9-8

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 14-5

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 10-11

10. Ben Watson (GB), Beta, 12-12

11. Marcel Stauffer (A), KTM, 11-13

12. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-16

13. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 16-9

14. Jago Geerts (B), Yamaha, 15-10

15. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 6-22

16. Antonio Cairoli (I), Ducati, 13-19

17. Tom Koch (D), Beta, 19-14

18. Ivo Monticelli (I), Kawasaki, 33-15

19. Adam Sterry (GB), KTM, 18-18

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 34-17

...

29. Cato Nickel (D), Husqvarna, 28-27

...

32. Mark Scheu (D), Husqvarna, 27-30

33. Arvid Lüning (S), Husqvarna, 32-31

34. Noah Ludwig (D), KTM, 21-33(DNF)

…

37. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 36-DNS

...

DNS: Brian Bogers (NL), Fantic

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki, 86, (-81)

DNS: Mattia Guadagnini (I), Ducati, 84, (-83)

WM-Stand nach WM-Runde 5 von 20:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 274 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 235, (-39)

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 196, (-78)

4. Lucas Coenen (B), KTM, 176, (-98)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 164, (-110)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 148, (-126)

7. Kevin Horgmo (N), Honda, 137, (-137)

8. Andrea Bonacorsi (I), Fantic, 122, (-152)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 102, (-172)

10. Jeremy Seewer (CH), Ducati, 102, (-172)

…

23. Tom Koch (D), Beta, 24, (-250)

24. Marcel Stauffer (A), KTM, 18, (-256)

25. Maximilian Spies (D), KTM, 13, (-261)

26. Noah Ludwig (D), KTM, 11, (-263)

…

35. Mark Scheu (D), Husqvarna, 1, (-273)

36. Cato Nickel (D), Husqvarna, 1, (-273)