Sacha Coenen (KTM) über seinen Sieg in Kegums

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Grand Prix of Latvia und such nach einem weiteren Crash im Qualifikationsrennen in den Wertungsläufen nach Konstanz.

Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen holte in Kegums seinen ersten Grand-Prix in der laufenden Saison. Dass der Belgier schnell und ein hervorragender Starter ist, hat er in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Aber Kamikaze-Sacha fällt auch immer wieder durch spektakuläre und haarsträubende Stürze auf. Beim Deutschland Grand Prix stürzte er im zweiten Lauf in Führung liegend am Bergauf-Triple und sein Motorrad landete im TV-Gerüst. In Agueda versackte sein Vorderrad im Schlamm, so dass er per Lenker-Handstand abflog. Auch im zweiten Lauf folgte ein Abflug abseits der Strecke. Sacha stürzte in Arco und Ernée und auch auf Sardinien zeigte er einen spektakulären Abflug.

Das Spezielle daran ist, dass Sacha häufig in Führung liegend stürzt. Hinter Sacha kann ein Kontrahent strategisch auf einen Fehler warten, um ihn kampflos zu bezwingen. Manchmal aber reisst er auch seine Kontrahenten mit ins Verderben. So geschehen beim letzten WM-Lauf in Kegums, wo er im Qualifikationsrennen nach dem Start in der Spitzengruppe stürzte und den als WM-Leader angereisten Andrea Adamo (KTM) mit zu Boden riss. Adamo musste das Rennen angeschlagen und mit total zerrissenem Hemd zu Ende bringen und für den angeschlagenen WM-Leader Adamo war der Rest des Wochenendes reine Schadensbegrenzung.

Für Sacha Coenen geht es also in erster Linie um Konstanz. Immerhin: Die beiden Wertungsläufe am Sonntag überstand der Belgier ohne Sturz. «Das ist die Konstanz, die ich brauche. Endlich hat es für den Sieg gereicht, also kann ich nicht klagen», erklärte er nach seinem Sieg. Im zweiten Lauf von Kegums profitierte sogar er einmal von einem Sturz eines Kontrahenten: Simon Längenfelder stürzte kurz vor dem Ziel und warf den sicher geglaubten Grand-Prix-Sieg weg. Sacha wurde mit einem 1-2-Ergebnis Grand-Prix-Sieger. «Unser Ziel ist es, so weiterzumachen und sturzfrei zu bleiben», ergänzt Sacha, der nach 11 von 20 WM-Runden auf dem 5. Platz der WM-Tabelle rangiert.

MX2, Lauf Kegums:



1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-2

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-3

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-1

4. Liam Everts (B), KTM, 3-5

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-4

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 5-7

7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 4-10

8. Guillem Farres (E), Triumph, 9-6

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 6-11

10. Andrea Adamo (I), KTM, 11-9

MX2 WM-Stand nach Runde 11 von 20:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 515 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 488, (-27)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 478, (-37)

4. Liam Everts (B), KTM, 419, (-96)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 389, (-126)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 378, (-137)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 324, (-191)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-250)

9. Cas Valk (NL), KTM, 253, (-262)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-295)