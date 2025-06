Kegums: Jeffrey Herlings (KTM) geht in Führung

Der niederländische Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann in Kegums den ersten Lauf zum Grand Prix of Latvia vor Lucas Coenen (KTM). WM-Leader Romain Febvre (Kawasaki) kämpfte auf Platz 6 mit Problemen.

Die MXGP-WM 2025 bekommt in der zweiten Saisonhälfte eine weitere Facette: Ab sofort geht es nicht nur um den WM-Titel, sondern auch um das internen Duell zwischen dem De Carli KTM Werksteam mit Lucas Coenen und dem österreichischen KTM-Werksteam mit Jeffrey Herlings. Wie zuvor beim Deutschland Grand Prix und auch im Qualifikationsrennen von Kegums konnte Jeffrey Herlings dem belgischen WM-Titelaspiranten Lucas Coenen erneut 3 WM-Punkte abnehmen. Aus der Perspektive der beiden KTM-Werksteams hatten sie jedoch das Glück, dass der französische WM-Leader und Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre in Problemen steckte, nach guten Start gleich mehrere Fehler beging und im ersten Lauf stürzte. Wenn KTM den WM-Titel selbst dann gewinnen kann, wenn sich die beiden Werksfahrer die WM-Punkte gegenseitig wegnehmen, zeugt das zweifellos von sportlicher Fairness, ist aber mit Blick auf das große Bild auch riskant. Wir dürfen gespannt sein, sie sich diese Situation zwischen Herlings und Coenen weiter entwickelt.

Lucas Coenen zog im ersten Lauf den Holeshot, aber 'The Bullet' katapultierte sich noch in der ersten Runde an die Spitze. Coenen blieb dran und ließ den Niederländer nicht wegfahren. In den letzten drei Runden attackierte Lucas noch einmal, kam aber nicht nah genug an den Führenden heran, um ein Überholmanöver starten zu können. Jeffrey Herlings gewann mit einem Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Lucas Coenen. Erst eine Minute später kam der gut aufgelegte Glenn Coldenhoff (Fantic) auf Platz 3 ins Ziel.

Vor dem Rennen im lettischen Kegums gab der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez zu, dass er nach seinem heftigen Abflug beim Deutschland Grand-Prix vor einer Woche noch immer unter starken Schmerzen leidet und Probleme beim Atmen hat. Der Spanier biss sich durch und beendete das Rennen auf einem guten 4 Platz.

Nach Rang 2 im ersten Lauf verkürzte Lucas Coenen auf Tabellenplatz 2 seinen Rückstand zu WM-Leader Romain Febvre von 35 auf 28 Punkte. Mit Stallorder hätten es allerdings auch 21 Zähler sein können: 3 Punkte aus dem Talkessel, 1 Punkt aus dem Qualifikationsrennen von Kegums und 3 weitere Punkte aus dem ersten Lauf hatte Herlings in den letzten 3 Rennen Coenen abgenommen. Aber: Für KTM könnte es sportlich in der WM kaum besser laufen: In beiden Klassen dominieren sie zur Zeit das Geschehen.

Becker Racing KTM-Pilot Maximilian Spies wurde auf Platz 15 erneut der beste deutsche MXGP-Starter. Noah Ludwig (Sarholz KTM) verfehlte auf Platz 21 die Punkteränge.

MXGP Lauf 1, Kegums:



1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Lucas Coenen (B), KTM

3. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Brian Bogers (NL), Fantic

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Andrea Bonacorsi (I), Fantic

8. Ben Watson (GB), Beta

9. Jago Geerts (B), Yamaha

10. Roan van de Moosdijk (NL), KTM

11. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

12. Brent van Doninck (B), Honda

13. Maxime Renaux (F), Yamaha

14. Mattia Guadagnini (I), Ducati

15. Maximilian Spies (D), KTM

16. Jeremy Seewer (CH), Ducati

17. Jorgen Matthias Talviku (EST), Yamaha

18. Alberto Forato (I), Honda

19. Isak Gifting (S), Yamaha

20. Jere Haavisto (FIN), KTM

21. Noah Ludwig (D), KTM

...

26. (DNF) Jan Pancar (SLO), KTM

28. (DNF) Tom Koch (D), Beta

...

DNS: Pauls Jonass (LT), Kawasaki

DNS: Marcel Stauffer (A), KTM

DNS: Kevin Horgmo (N), Honda

DNS: Tim Gajser (SLO), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha