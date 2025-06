Sacha Coenen siegt, WM-Leader Längenfelder stürzt

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen den Grand Prix of Latvia in Kegums, nachdem Simon Längenfelder (KTM) kurz vor dem Ziel in Führung liegend stürzte.

11. Lauf der MX2 Motocross-WM im lettischen Kegums: Red Bull KTM-Werksfahrer Simon Längenfelder, der den ersten Lauf auf Platz 2 beendet hatte, zog den Holeshot und führte das Rennen von der ersten bis zu letzten Runde an. Damit befand sich der Deutsche klar auf Kurs zum Grand-Prix-Sieg, doch wenige Kurven vor dem Ziel warf er den Sieg weg. Längenfelder fädelte mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen ein (cross rutted) und flog über den Lenker ab. Damit konnte Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) und Laufsieger von Moto1, Sacha Coenen (KTM), am gestürzten Deutschen vorbeifahren. De Wolf startete in diesem Rennen auf Platz 5 und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Nach Ablauf der regulären Renndistanz von 30 Minuten hatte er sich gegen Guillem Farres (Triumph), Thibault Benistant (Yamaha) und Sacha Coenen (KTM) durchgesetzt. In der letzten Runde passierte er den gestürzten Simon Längenfelder und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 3,3 Sekunden. Mit einem 8-1-Ergebnis stand der Titelverteidiger auf dem dritten Podiumsplatz.

Sacha Coenen war am Ende der konstanteste Fahrer des Wochenendes. Der Belgier gewann mit 47 Punkten den Grand Prix und damit seinen erster Grand-Prix-Sieg in dieser Saison. Simon Längenfelder, der kurz vor dem Ziel schon den Tagessieg vor Augen hatte, zeigte sich nach dem Rennen enttäuscht: «So etwas wird mir ganz sicher nicht noch einmal passieren», erklärte er später.

Trotz dieses Dramas verlässt Längenfelder den 11. Meisterschaftslauf als klarer WM-Leader. Nach 11 von 20 Läufen führt er mit einem Vorsprung von 27 Punkten gegenüber Andrea Adamo. Aber: Es hätten 5 Punkte mehr sein können, wenn er den ersten Platz über die Ziellinie gebracht hätte. Aber hätte, wäre, wenn... es ist, was es ist. Längenfelder sammelte in Kegums über das Wochenende insgesamt 52 Punkte und im Vergleich zu Andrea Adamo (22 Punkte) und Kay de Wolf (43 Punkte) hielt sich sein Schaden am Ende eher in Grenzen.

HRC-Werksfahrer Valerio Lata fiel auch im zweiten Rennen aus, womit der Italiener leer ausging. Liam Everts (Husqvarna) wurde mit einem 3-5-Ergebnis Vierter und rangiert in der WM-Tabelle mit 96 Punkten Rückstand auf Platz 4.

Die WM-Piloten haben jetzt ein Wochenende frei, bevor es am 22. Juni auf dem Wiesenkurs von Matterley Basin (England) mit WM-Runde 12 weitergeht.

MX2, Lauf Kegums:



1. Sacha Coenen (B), KTM, 1-2

2. Simon Längenfelder (D), KTM, 2-3

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 8-1

4. Liam Everts (B), KTM, 3-5

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-4

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 5-7

7. Mathis Valin (F), Kawasaki, 4-10

8. Guillem Farres (E), Triumph, 9-6

9. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 6-11

11. Andrea Adamo (I), KTM, 11-9

...

22. (DNF) Valerio Lata (I), Honda

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

MX2 WM-Stand nach Runde 11 von 20:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 515 Punkte

2. Andrea Adamo (I), KTM, 488, (-27)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 478, (-37)

4. Liam Everts (B), KTM, 419, (-96)

5. Sacha Coenen (B), KTM, 389, (-126)

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 378, (-137)

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 324, (-191)

8. Valerio Lata (I), Honda, 265, (-250)

9. Cas Valk (NL), KTM, 253, (-262)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 220, (-295)