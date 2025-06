Jeffrey Herlings (KTM): Zweiter GP-Sieg in Folge 08.06.2025 - 17:52 Von Thoralf Abgarjan

Mit Siegen in beiden Wertungsläufen gewann der niederländische Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings den Grand Prix of Latvia in Kegums und verbesserte sich damit in der WM-Tabelle auf Platz 9.