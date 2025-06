Kegums: Sacha Coenen (KTM) gewinnt MX2 Lauf 1

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Sacha Coenen gewann den ersten Lauf zum Grand Prix of Latvia mit einem Start-Ziel-Sieg vor WM-Leader Simon Längenfelder, der seinen Vorsprung an der WM-Spitze auf 19 Punkte ausbaute

Die nächtlichen Regenfälle in Kegums hatten die Streckenverhältnisse zwar verändert, aber zum ersten Lauf der MX2-Klasse blieb es noch trocken. Polesetter Simon Längenfelder (Red Bull KTM) stand nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen am Samstag wieder mit dem Red Plate des WM-Leaders am Start. Den Holeshot zog aber sein belgischer Teamkollege Sacha Coenen knapp vor dem Deutschen. Längenfelder fuhr solide auf Platz 2 und verkürzte am Ende die Lücke zum Belgier, doch am Ende reichte es nicht. Der WM-Leader nahm mit Platz 2 die 22 Punkte mit, ohne unnötige Risiken einzugehen.

Hinter der Spitze strauchelten die anderen beiden WM-Favoriten: Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) stürzte nach mäßigem Start und fiel aus den Top-10. Im weiteren Verlauf kämpfte sich de Wolf wieder bis auf Platz 8 zurück. Talkessel-Sieger Andrea Adamo (KTM) stürzte sogar zweimal und musste auf Rang 11 Schadensbegrenzung betreiben. Valeria Lata fiel mit Motorschaden aus. Somit konnte Simon Längenfelder seinen Vorsprung an der WM-Spitze vor dem zweiten Lauf von 7 auf 19 Punkte ausbauen.

MX2, Lauf 1 Kegums:



1. Sacha Coenen (B), KTM

2. Simon Längenfelder (D), KTM

3. Liam Everts (B), KTM

4. Mathis Valin (F), Kawasaki

5. Camden McLellan (ZA), Triumph

6. Karlis Reisulis (LT), Yamaha

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

9. Guillem Farres (E), Triumph

10. Quentin Marc Prugnieres (F), KTM

11. Andrea Adamo (I), KTM

12. David Braceras (E), Honda

13. Julius Mikula (CZ), TM

14. Oriol Oliver (E), KTM

15. Cas Valk (NL), KTM

16. Filip Olsson (S), KTM

17. Scott Smulders (NL), Triumph

18. Magnus Smith (DK), KTM

19. Roan Tolsma (NL), GASGAS

20. Maxime Grau (F), KTM

...

22. (DNF) Valerio Lata (I), Honda

DNS: Ferruccio Zanchi (I), Honda

DNS: Rick Elzinga (NL), Yamaha

WM-Stand nach Lauf 1:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 495

2. Andrea Adamo (I), KTM, 476, (-19)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 453, (-42)