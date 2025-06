Maxime Renaux: «Es ist wie in den Krieg zu ziehen»

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux stellt sich den Widrigkeiten der MXGP-Saison 2025, den Frustrationen des Racings trotz körperlicher Rückschläge und seiner Zukunft.

Maxime Renaux isst gerade einen Teller Lachs und Pasta. Es ist Samstagabend beim Großen Preis von Deutschland, dem zehnten von zwanzig Rennen, und der 25-Jährige lässt sich, was ihm hoch anzurechnen ist, nicht davon abhalten, im hell erleuchteten Yamaha-Hospitality-Bereich ein Interview zu geben. Der dreisprachige Franzose scheint begierig darauf zu sein, eine Saison zu beschreiben, die zwar in Bezug auf die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber in Bezug auf seine Entschlossenheit, sich nicht zum dritten Mal in Folge von einer Verletzung unterkriegen zu lassen, alle Erwartungen übertroffen hat.

Abgesehen vom Sieg beim Eröffnungs-Grand-Prix in Argentinien hat Renaux seitdem keine Podiumsfeier mehr erlebt. Er hat den süßen Duft von Champagner gegen den bitteren Geruch von Krankenhausdesinfektionsmitteln eingetauscht. Maxime nahm trotz eines Trainingsunfalls wenige Tage zuvor, bei dem er sich zwei Mittelhandknochen der rechten Hand gebrochen hatte, irgendwie am zweiten Event in Spanien teil. «Ich wurde am Dienstagabend operiert und bin am Samstag gefahren; das war hart.» Aufgrund seiner schlechten Verfassung verlor er in der vierten Runde in Sardinien den Halt am Lenker. «Ich habe mir die Lunge verletzt und mir einige Rippen gebrochen», erinnert er sich. Er biss die Zähne zusammen und fuhr das fünfte Event in Italien, wo er irgendwie den 6. Platz in der Gesamtwertung belegte, und fuhr dann in die Schweiz, wo er in Frauenfeld stürzte und seitdem mit einer schmerzenden Hüfte die Grands Prix in Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland und Lettland bestritten hat. «Ich habe immer noch mit der letzten Verletzung zu kämpfen, sie ist noch nicht verheilt. Es ist ziemlich ernst, aber nicht gefährlich. Es wird besser und ich habe keine Schmerzen mehr. Aber es gibt eine Entzündung, manchmal muss ich Schmerzen behandeln: Es ist wie ein Krieg.»

All diese Dramatik folgt auf einen schweren Fußbruch im Jahr 2023, dessen Folgen den größten Teil des Jahres 2024 zunichte machten. Es war eine harte Zeit für den MX2-Weltmeister von 2021 und MXGP-Rookie des Jahres 2022, aber Renaux ist verzweifelt über die Schwächung, die Operationen und die Rückschläge.

Also macht er weiter. «Ich konnte es nicht akzeptieren», sagt er, während er Nudeln auf seinem Teller herumschiebt, und bezieht sich dabei auf die ersten Handbrüche nach Argentinien, die er sich bei einem Sturz durch eine ausgewaschene Spur zugezogen hatte. «Ich dachte: ‚Scheiße, meine Meisterschaft ist gelaufen...‘, aber zehn Minuten später dachte ich: ‚Nein, das passiert nicht, ich fahre, wohin ich kann, um mich operieren zu lassen‘, und fuhr nach Belgien, ließ mich operieren und kämpfte dann gegen die Zeit. Ich wurde Zweiter im Qualifikationsrennen in Spanien und ballte triumphierend die Faust. Ich habe mir das Rennen danach angesehen und Paul [Malin, TV-Kommentator] meinte: ‚Es ist ungewöhnlich, dass Maxime nach einem zweiten Platz so jubelt‘, aber ehrlich gesagt fühlte es sich in meinem Zustand wie ein Sieg an. Es war verrückt. Das kann man vielleicht ein oder zwei Rennen lang machen, aber wenn sich die Stürze und Verletzungen häufen, verliert man [leichter] die Kontrolle.»

Jeffrey Herlings hat sich durch eine Vorsaison innerhalb der Saison gekämpft, und Tim Gajser fällt noch für ein paar Monate aus. Daher ist die MXGP zu einem Zweikampf zwischen Romain Febvre und Lucas Coenen geworden, wobei noch ein paar andere Namen für Podiumsplätze im Gespräch sind. Herlings ist nach seinen Erfolgen in Deutschland und Lettland nun wieder auf der Siegerstraße. Renaux liegt in der Meisterschaft auf dem 4. Platz und 20 Punkte hinter den Top-3. Geht es 2025 nun um die Bronzemedaille? Oder steckt psychologisch gesehen viel mehr dahinter?

«Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Teil des Scheißkuchens abbekommen habe», sagt er mit voller Überzeugung. «Hoffentlich bekomme ich keine weiteren Stücke davon. Ich glaube, dass ich den Rest der Saison verletzungsfrei bleiben und mich einfach weiter verbessern kann, weil ich vor der Saison in so guter Verfassung war. Ich bin zwar immer noch verletzt, aber ich kann ganz gut fahren. Ich bin nicht auf Platz 20, sondern unter den ersten fünf. Ich hole mir den 3. Platz in der Meisterschaft zurück, und ja, das ist mein Ziel. Dann will ich wieder mein Niveau erreichen und GP-Podestplätze anstreben. Ich bin immer noch hier, weil ich überzeugt bin, dass ich gegen Ende der Saison etwas Gutes erreichen kann.»

Motocross hat eine schreckliche Vorliebe dafür, die besten Talente und die fittesten Fahrer plötzlich ins Krankenhaus zu befördern, aber die Frage, warum das in den letzten drei Jahren so oft bei #959 passiert ist, ist ein relevantes Thema. Schlechte Entscheidungen? Pech? Oder der Preis für Hartnäckigkeit?

«Es gab viele … und ich versuche, daran zu arbeiten», gesteht er. «Ich glaube nicht an Pech und versuche, meine Aufgaben so gut wie möglich zu bewältigen. In den letzten zwei Jahren gab es eine Verletzung, und zwar am Fuß, worauf ich keinen Einfluss hatte [er musste sich weiteren Operationen unterziehen]. Die Hand und die Hüfte sind schwerwiegend ... aber ich denke, stur zu sein und nicht aufzugeben, ist eine Eigenschaft, die einem manchmal auf die Füße fallen kann. Es ist nicht leicht, die richtige Balance zu finden. Ich habe eine Siegermentalität; es fällt mir zum Beispiel nicht leicht, überholt zu werden. Die Schweiz war vielleicht ein kleiner ‘Ego-Crash’, als ich versucht habe, Romain einzuholen. Ich hatte zwei Kurven zuvor einen Weckruf bekommen, aber ich bin ein Gewinner und will alle auf der Strecke schlagen», sagt er und sticht in ein Stück Lachs. «Aber ... ich war körperlich nicht bereit dafür. Ich versuche gerade, mich zurückzuhalten und zu sehen, was mir zur Verfügung steht.»

Maximes Zustand könnte wohl die Entwicklung der Monster Energy Yamaha YZ450FM beeinträchtigt haben. Teamkollege Jago Geerts wirkt sichtlich wenig selbstbewusst, sodass Calvin Vlaanderen den Großteil der Arbeit übernehmen muss. In der MXGP war das Blau und Schwarz von Yamaha in Sachen Holeshots an der Spitze des Feldes bisher kaum zu sehen. «Wir müssen natürlich noch arbeiten, aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg», räumt Renaux ein. «Zu Beginn der Saison sind wir zurückgefallen, aber jetzt kommen einige neue Dinge auf uns zu, die besser sind. Was das Fahrwerk angeht, bin ich zufrieden, aber beim Motocross kommt es auf den Fahrer an und darauf, wie man die Strecke angeht, und ich kann das nicht so machen, wie ich es gerne würde. Ich mache gerade so viel, dass ich gute Punkte hole und konstant bin. Ich kann zwar geschmeidig fahren, aber ich kann nicht alles geben. Das ist wieder schwer zu akzeptieren.»

Was leichter zu akzeptieren ist, ist seine Zukunft. Renaux hat mit seinem 2:1-Ergebnis in Argentinien gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, Grands Prix zu gewinnen, und seine Mentalität und Einstellung sind für kein Werksteam ein Problem. 2026 wird er erneut eine Yamaha steuern, was in seinem hektischen und turbulenten Sportlerleben für etwas Ruhe sorgt, insbesondere angesichts großer Namen wie Gajser und Herlings, die für Aufsehen sorgen.

«Wir wissen nicht, wie viele Leute bleiben werden und wo», kommentiert er und verweist dabei auf die Ungewissheit über die Präsenz von KTM im Fahrerlager im nächsten Jahr. «Es ist eine sehr schwierige Situation für alle, die dieses Jahr frei sind, denn es wird ein großer Markt sein. Also habe ich das aus meinem Kopf verdrängt, aber ich schaue mich auch um, wer wohin geht. Das ist interessant. Hoffentlich werden wir weiterhin viele Werksfahrer haben. Es ist gut, Konkurrenz zu haben, und KTM ist eine der starken Marken im Fahrerlager, wie Yamaha, Honda und Kawasaki.»

Maxime räumt seinen Teller ab. Jetzt muss er nur noch dasselbe mit seiner Schiefertafel tun. Und dann vom Dessert träumen.