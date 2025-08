Simon Längenfelder (KTM): Schwieriges Wochenende

WM-Leader Simon Längenfelder (KTM) musste im zweiten Lauf von Lommel hart kämpfen, um den vierten Platz über die Ziellinie zu bringen. Im ersten Lauf flog er ziemlich heftig ab, konnte aber zum Glück weiterfahren.

Nach Platz 4 im Qualifikationsrennen am Samstag war die Welt für den deutschen WM-Leader Simon Längenfelder (Red Bull KTM) noch weitgehend in Ordnung. Doch Lommel hat seine eigenen Gesetze: Nach gutem Start in den ersten Lauf am Sonntag rangierte der Deutsche zunächst auf Platz 4, wurde dann aber von Sacha Coenen (KTM) überholt, der seinerseits zuvor gestürzt war. In Runde 10 wurde ihm eine der kniffeligen Bodenwellen zum Verhängnis. Das Hinterrad brach aus und Simon verlor bei der Landung komplett die Kontrolle über sein Motorrad. Danach war auf Platz 8 nur noch Schadensbegrenzung angesagt. Nach dem Ausfall von Rick Elzinga (Yamaha) war danach immerhin noch Platz 7 möglich.

Im zweiten Lauf fuhr Simon über weite Strecken hinter Kay de Wolf und Sacha Coenen# auf Rang 3, wurde dann aber von Camden McLellan (Triumph) abgefangen, der auf dem zweiten Podiumsrang landete. Am Ende des zweiten Laufs rückte Mathis Valin (Kawasaki) von hinten immer näher, doch Längenfelder konnte seinen vierten Platz verteidigen.

«Es war ein schwieriges Wochenende», kommentierte Simon die Situation. «Ich musste im zweiten Lauf wirklich hart kämpfen, um den 4. Platz zu sichern. Heute habe ich einige Punkte verloren, aber an einem schlechten Wochenende wie diesem haben wir am meisten gelernt. Wir werden das freie Wochenende nutzen, um uns für Schweden vorzubereiten und zu verbessern.»

Mit Platz 4 im Qualifikationsrennen sowie den Plätzen 7 und 4 in den Wertungsläufen holte Simon in Lommel insgesamt 39 WM-Punkte. Titelverteidiger Kay de Wolf (Husqvarna) erreichte die Maximalpunktzahl von 60 WM-Punkten und holte 21 Punkte gegenüber Simon Längenfelder auf. Außerdem rückte Kay de Wolf von WM-Rang 3 auf Platz 2 vor. Nach 15 von 20 WM-Läufen hat Simon Längenfelder einen Vorsprung von 38 Punkten in der WM-Tabelle.

Ergebnis MX2 Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Camden McLellan (ZA), Triumph, 2-3

3. Sacha Coenen (B), KTM, 4-2

4. Andrea Adamo (I), KTM, 3-8

5. Simon Längenfelder (D), KTM, 7-4

6. Mathis Valin (F), Kawasaki, 5-5

7. Jens Walvoort (NL), KTM, 8-9

8. Nicolai Skovbjerg (S), Yamaha, 9-12

9. Guillem Farres (E), Triumph, 14-10

10. Valerio Lata (I), Honda, 13-11

WM-Stand nach 15 von 20 Rennen:



1. Simon Längenfelder (D), KTM, 704 Punkte

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 666, (-38)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 655, (-49)

4. Sacha Coenen (B), KTM, 559, (-145)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 513, (-191)

6. Camden McLellan (ZA), Triumph, 467, (-237)

7. Liam Everts (B), KTM, 464, (-240)

8. Valerio Lata (I), Honda, 348, (-356)

9. Guillem Farres (E), Triumph, 324, (-380)

10. Cas Valk (NL), KTM, 314, (-390)