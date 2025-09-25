Champion Simon Längenfelder (KTM) startet mit Nr. 1

Weltmeister Simon Längenfelder (KTM) wird im kommenden Jahr in der MX2-WM bleiben und seine Startnummer 27 gegen die Nummer 1 des Champions eintauschen.

Vier Tage nach seinem überwältigenden Meisterschaftserfolg ist Simon Längenfelder nach Europa zurückgekehrt und wurde im KTM-Headquarter in Mattighofen von der Belegschaft gefeiert. Die Eindrücke sind noch immer zu frisch, um diese Leistung einzuordnen. Nach Paul Friedrichs und Ken Roczen# ist Simon Längenfelder der dritte Motocross-Weltmeister in der Geschichte des Sports.

«Im kommenden Jahr werde ich in der MX2 bleiben», erklärte der Champion gegenüber SPEEDWEEK.com. Als Weltmeister hat er den Anspruch, statt mit seiner bisherigen Startnummer 27 mit der Nummer 1 des Weltmeisters anzutreten. «Als ich die Nummer 1 auf meinem Motorrad gesehen habe, fand ich, dass das ziemlich gut aussieht. Ich denke, dass ich im kommenden Jahr mit der Nummer 1 antreten werde.»

In der kommenden Woche steht das Motocross der Nationen in Crawfordsville an. «Kenny war immer mein großes Vorbild», meint Simon. «Wir sind mit Ken Roczen und Maximilian Spies sicher gut aufgestellt, aber das MXoN hat immer auch seine eigenen Gesetze. Wir machen uns keinen Druck und das Beste geben. Mein Fokus lag auf der WM. Ich habe mein Ziel erreicht und kann jetzt ohne zusätzlichen Druck fahren»