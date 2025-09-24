Thibault Benistant wechselt in die MXGP und zu Honda

Nach 10 Jahren Yamaha wechselt Thibault Benistant von der MX2-WM in die MXGP. Der Franzose wird im kommenden Jahr für das französische Satellitenteam Honda Motoblouz an den Start gehen.

Der Abschied von Thibault Benistant aus dem Yamaha-Werksteam und der MX2-WM vor zwei Wochen erfolgte überraschend. Der Franzose hatte sich während des niederländischen Grands-Prix in Arnheim eine Knieverletzung zugezogen, musste die Saison vorzeitig beenden und wurde gleichzeitig vom Yamaha-Factory-Team verabschiedet. Die MX2-WM beendete er dennoch auf Rang 7.

Thibault Benistant wurde am 31. Juli 23 Jahre und muss künftig wegen des Alterslimits von der MX2-WM in die MXGP aufsteigen. Er wird im kommenden Jahr für das Satellitenteam Honda Motoblouz an der Seite von Kevin Horgmo antreten.

Bereits im vergangenen Winter hat Benistant mit Yves Demaria trainiert. Demaria ist der Trainer des französischen Teams. «Nach so vielen Jahren in Blau und in der MX2-Kategorie ist es an der Zeit, dass ich die Farben für den Wechsel in die MXGP ändere», erklärte Benistant. «Ich brauchte einen Tapetenwechsel und deshalb bin ich letzten Winter zurück in den Süden gekommen, um mit Yves zu trainieren. Ich habe während der gesamten Saison mit den Fahrern des Teams trainiert und es lief sehr gut. Ich freue mich sehr, künftig für ein französisches Team zu fahren.»