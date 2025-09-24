Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Chase Sexton (KTM) verletzt: Kein Start beim MXoN

Von Thoralf Abgarjan
Das Bike von Chase Sexton sah nach dem Crash sehr mitgenommen aus
© AMA

Das Bike von Chase Sexton sah nach dem Crash sehr mitgenommen aus

Bei seinem heftigen Crash im zweiten Lauf des 3. Playoffs in Las Vegas zog sich Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton eine Gehirnerschütterung zu. Seine Teilnahme am MXoN in Crawfordsville musste abgesagt werden.
Die Vorzeichen für Team USA am 4.-5. Oktober 2025 für das Motocross der Nationen in Crawfordsville (USA) sind denkbar schlecht: Nach seinem heftigen Crash im zweiten Lauf des 3. Playoff in Las Vegas hat sich Red Bull KTM-Werksfahrer Chase Sexton eine Gehirnerschütterung zugezogen. Er wird damit definitiv nicht für Team USA an den Start gehen können.

Der 26-Jährige war für die MXGP-Klasse nominiert. Außerdem brach sich in Las Vegas der für die MX2-Klasse nominierte Haiden Deegan (Yamaha) das Schlüsselbein. Deegan versuchte, den späteren Sieger Jo Shimoda (Honda) auszubremsen, so dass beide Piloten stürzten und sich Deegan verletzte.

