Karlis und Janis Reisulis als Yamaha-Werksfahrer fix

Von Thoralf Abgarjan
Die Reisulis Brüder sind jetzt Yamaha-Werksfahrer in der MX2-WM
© Yamaha

Die Reisulis Brüder sind jetzt Yamaha-Werksfahrer in der MX2-WM

Die lettischen Brüder, Karlis und Janis Reisulis, werden im kommenden Jahr gemeinsam in der MX2-WM für das Yamaha-Werksteam in der MX2-Klasse starten. Besonders der erst 17-jährige Janis hat hoch gesteckte Ziele.
In der Saison 2026 wird das lettische Bruderpaar Karlis und Janis Reisulis als Yamaha-Werksfahrer in der MX2-WM starten. Der jüngere Janis gewann in diesem Jahr die EMX250-Europameisterschaften und wird in die MX2-WM aufsteigen.

Karlis bleibt nach seiner ersten kompletten Saison in der MX2-WM. Der 20-Jährige konnte sich bereits als regelmäßiger Punktekandidat etablieren. Der 17-jährige Janis erreichte in diesem Jahr 10 Laufsiege, fünf Gesamtsiege und sieben Podiumsplätze.

«Ich freue mich auf ein weiteres Jahr im Yamaha Factory MX2 Team», erklärte Karlis. «Jeder hier hat das gleiche Ziel und wir arbeiten wirklich hart daran, dorthin zu kommen, wo wir hinwollen. Mein Hauptziel für das kommende Jahr sind konstante Top-10-Platzierungen und an guten Tagen in die Top-5 zu fahren. Ich bin bereit.»

«MX2 zu fahren, ist ein weiterer wichtiger Schritt in meiner Karriere» ergänzt Janis. Das Yamaha Factory MX2 Team agiert sehr professionell. Wir arbeiten alle hart und ich weiß, dass wir einige großartige Dinge tun können. Meine Mentalität unterscheidet sich ein wenig von der anderer. Mein Ziel ist es immer, zu gewinnen. Ich gehe nie mit einer anderen Denkweise an ein Rennen.»

«Wir haben jetzt zwei talentierte, motivierte und schnelle Fahrer, die sich gegenseitig und das gesamte Team vorantreiben werden», erklärte Thorsten Lentink von Yamaha Motor Europe. «Wir sind stolz darauf, in ihre Entwicklung zu investieren und sind zuversichtlich, dass sie 2026 ein wettbewerbsfähiges Paar für Yamaha bilden werden.»

