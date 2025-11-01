Offiziell: Jago Geerts wird Beta-Werksfahrer

Beta wird in der Saison 2026 mit dem Belgier Jago Geerts und dem Niederländer Rick Elzinga ausrücken. Tom Koch und Ben Watson müssen sich nach anderen Teams umschauen. Die Team-Präsentation findet auf der EICMA statt.

Mit der Verpflichtung von Jago Geerts ist nicht nur die Zukunft von Tom Koch besiegelt, sondern auch die des Briten Ben Watson, denn Beta wird 2026 mit Rick Elzinga und Jago Geerts ausrücken. Geerts wurde nach Saisonende aus dem Yamaha-Werksteam entlassen.

Der Belgier erhielt von Beta MRT Racing einen Vertrag für die Saison 2026. Jago Geerts wurde am 21. April 2000 im belgischen Geel geboren und hat die Europa- und Junioren-Weltmeisterschaften gewonnen. Er wurde vier Jahre in Folge (in den Jahren 2020 bis 2023) MX2-Vizeweltmeister und hat 24 GP-Siege sowie 55 Podiumsplätze errungen. 2024 stieg er aus der MX2-WM in die MXGP auf. Die Saison 2025 beendete er auf dem 12. Platz. Saisonhöhepunkte waren sein 6. Platz in Kegums und ein Sieg im Qualifikationsrennen von Lugo (Spanien).

Teamchef Elio Marchetti freut sich über den Neuzugang aus Belgien. «Jago ist ein junger Fahrer, der bereits bedeutende internationale Erfolge erreicht hat. Wir glauben, dass sein Speed und seine Entschlossenheit, kombiniert mit unserem technischen Wachstum, uns zu guten Ergebnissen führen kann. Diese Verpflichtung stellt einen wichtigen strategischen Schritt von Beta dar, denn wir wollen uns weiter unter den Spitzenteams der WM etablieren.»

Unter den 10 Herstellern in der WM belegte Beta in der Saison 2025 den 7. Platz. «Nach acht Jahren bei Yamaha ist es eine große Veränderung für mich», erklärt Geerts. «Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Veränderung brauchte, um mich weiter zu verbessern. Ich denke, dass dies mit dem neuen Team für mich möglich sein kann. Ich habe bereits einige Tests mit der RX 450 durchgeführt und diese sind wirklich gut gelaufen. Ich fühle mich auf dem Motorrad wohl und bin bereit, mit der Wintervorbereitung zu beginnen. Die Stimmung im Team ist hervorragend und ich glaube, dass wir gemeinsam gute Ergebnisse erzielen können.»

Am 6. November, wird Beta das Werksteam auf der Motorradmesse EICMA in Mailand offiziell präsentieren, inklusive Autogrammstunde mit Jago Geerts.