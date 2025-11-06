Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Topraks Yamaha-Test ist fixiert

Andrea Adamo (KTM) steigt in die MXGP auf

Von Thoralf Abgarjan
Andrea Adamo steigt in die MXGP auf
© Thoralf Abgarjan

Andrea Adamo steigt in die MXGP auf

Der Dritte der MX2-WM 2025 und MX2-Champion des Jahres 2023, Andrea Adamo aus Italien, verlängert seinen Vertrag mit dem Red Bull KTM-Werksteam, steigt aber im kommenden Jahr in die MXGP-WM auf.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Obwohl der MX2-Champion des Jahres 2023, Andrea Adamo, mit 22 Jahren noch ein weiteres Jahr in der MX2-WM bleiben könnte, hat sich der Sizilianer für einen Aufstieg in die MXGP entschieden. In den kommenden Wochen wird er mit der Testarbeit an der KTM 450 SX-F beginnen. Anfang 2026 will er an ausgewählten Vorsaisonrennen teilnehmen und danach komplett in die MXGP-WM einsteigen.

«Ich freue mich sehr auf die 450er», erklärte Adamo. «Es ist eine neue Herausforderung, ein neues Motorrad und ein neuer Stil, weil ich mich zunächst an die Leistung gewöhnen muss. Die 450er verlangt nach viel Energie und Kraft, aber ich werde eine Lernkurve durchlaufen. Ich bin sicher, dass ich mit dem Team eine gute Wintervorbereitung haben werde und viele Stunden auf dem Motorrad verbringen kann. Zunächst geht es darum, Erfahrung mit dem neuen Bike zu sammeln und auch die etablierten Fahrer zu beobachten. Im kommenden Jahr wird das Niveau wieder sehr hoch sein. Ich habe keine Angst vor der Herausforderung und möchte sie annehmen. Ich bin zuversichtlich, denn ich habe auch gesehen, was Lucas [Coenen] in diesem Jahr gemacht hat. Das gibt mir zusätzliche Motivation. Ich freue mich auch über die Fortsetzung meiner Karriere mit dem Team Red Bull KTM. Vor drei Jahren war es noch ein Traum für mich und mir geht es heute noch genauso.»

«Wir freuen uns sehr, dass Andrea unsere Präsenz in der MXGP-Klasse in der nächsten Saison verstärken wird», ergänzt Robert Jonas, KTM-Direktor Offroad Racing. «Andrea ist ein kluger und fleißiger Fahrer, der weiß, was 2026 vor ihm liegt. Wir sind zuversichtlich mit Blick auf das Team und das Motorrad.» Der Vertrag zwischen KTM und Andrea Adamo wurde für ein Jahr geschlossen.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Einmaliger Erfolg: Das große Jahr der Marquez-Brüder

Von Michael Scott
Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 06.11., 23:05, Motorvision TV
    Classic Races
  • Do. 06.11., 23:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 07.11., 00:00, Motorvision TV
    Legends Cars National Championship
  • Fr. 07.11., 00:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Fr. 07.11., 01:20, Sport1
    Triebwerk - Das Automagazin
  • Fr. 07.11., 03:45, Hamburg 1
    car port
  • Fr. 07.11., 04:05, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Fr. 07.11., 04:35, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Fr. 07.11., 05:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Fr. 07.11., 05:05, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C0611212014 | 5