Larissa Papenmeier (Yamaha) ist WM-Führende

Mit einem 2-2-Ergebnis sicherte sich Larissa Papenmeier (Yamaha) den Grand-Prix-Sieg von Mantova 1 und übernahm damit zugleich die WM-Führung. Sie profitierte vom sturzbedingten Ausfall der Titelverteidigerin.

3. Lauf der Damen-WM bei bestem Rennwetter in Mantova (Italien): Die australische Titelverteidigerin Courtney Duncan (Kawasaki) gewann den ersten Wertungslauf überlegen vor der deutschen Larissa Papenmeier (Yamaha), die sich nach mäßigem Start von Platz 6 aus nach vorn arbeitete.

Im zweiten Lauf gewann die Niederländerin Nancy van de Ven (Yamaha) den 'holeshot'. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Duncan kam beim Absprung zu einem weiten Table in eine Spurrinne, kam quer und verlor in der Luft die Kontrolle über ihr Bike. Sie trennte sich während der Flugphase von ihrem Motorrad und schlug am Landehügel ein. Glücklicherweise konnte sie sofort wieder aufstehen. Ihr Motorrad schlug im Gegenhang ein, wobei der Lenker komplett brach. Die Australierin musste das Rennen aufgeben, während van de Ven zum Laufsieg raste. Larissa Papenmeier teilte sich das Rennen clever ein, holte mit Rang 2 nicht nur den Tagessieg, sondern auch die WM-Führung.

Das nächste Rennen findet am kommenden Dienstag an gleicher Stelle statt. Papenmeier hat in der Weltmeisterschaft bei noch 2 ausstehenden Rennen einen Vorsprung von 10 Punkten. Courtney Duncan fiel durch den Ausfall auf Platz 4 zurück.

Ergebnis WMX Mantova 1:



1. Larissa Papenmeier (GER), Yamaha, 2-2

2. Nancy van de Ven (NED), Yamaha, 5-1

3. Kiara Fontanesi (ITA), KTM, 3-5

...

9. Anne Borchers (GER), Suzuki, 12-9

WM Stand nach 3 von 5 Läufen:



1. Larissa Papenmeier, 129

2. Nancy van de Ven, 119, (-10)

3. Kiara Fontanesi, 116, (-13)

4. Courtney Duncan, 115, (-14)

...

9. Anne Borchers, 60, (-69)