Talkessel: Wo war Maximilian Werner (Fantic)?

Maximilian Werner (Fantic) fehlte beim 5. Wertungslauf der EMX125 aus gesundheitlichen Gründen. Werner stand bei 4 der 5 Wertungsläufe auf dem Podium und galt auch im Talkessel als Podiumskandidat.

In der EMX125 Europameisterschaftsklasse lagen die deutschen Hoffnungen auf Fantic-Werksfahrer Maximilian Werner, doch der Thüringer fehlte in der Startaufstellung zum ersten Wertungslauf am Samstag.

Werner stand bei 4 der 5 Wertungsläufe der Saison auf dem Podium. Eine Nachfrage im Fantic-Werksteam ergab, dass Werner gesundheitlich angeschlagen ist und deshalb auf eine Teilnahme verzichten musste - ausgerechnet bei seinem Heim-Grand-Prix.

Den ersten Wertungslauf der EMX125 im Talkessel gewann der Franzose Mathis Valin (GASGAS) vor Tabellenführer Janis Martins Reisulis (Yamaha) und dem Italiener Simone Mancini (Yamaha).

Ergebnis EMX125 Talkessel:

1. Mathis Valin (F), GASGAS

2. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha

3. Simone Mancini (I), Yamaha