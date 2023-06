Max Werner (Fantic/P3): Podium im Talkessel?

Maximilian Werner erreichte in Kegums erneut das Podium

Maximilian Werner stand in der EMX125 Europameisterschaft viermal in Folge auf dem Podium. Im Talkessel ist er der einzige deutsche Fahrer, der es beim Großen Preis von Deutschland aufs Podium schaffen könnte.

Maximilian Werner (Fantic) mausert sich immer mehr zu einem Blitzstarter und zu einem regelmäßigen Podiumskandidaten. Beim 5. Meisterschaftslauf der EMX 125 in Kegums holte der Thüringer in beiden Läufen den Holeshot und erreichte mit einem 4-3-Ergebnis und Gesamtrang 3 zum vierten Mal in Folge das Podium!

Nun freut sich Maxi Werner auf den Heim-Grand-Prix im Talkessel, wo der 6. Meisterschaftslauf der EMX125 ausgetragen wird. Was gäbe es Schöneres, als beim Heimrennen auf dem Podium zu stehen?

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder konnte beim MX2-WM-Lauf in Spanien einen makellosen Doppelsieg einfahren und er wäre damit am kommenden Wochenende ebenfalls ein Podiums- bzw. Siegkandidat. Leider brach sich Längenfelder im Training den Arm und kann nicht im Talkessel starten. Der einzige Podiumskandidat beim Deutschland-Grand-Prix mit realistischen Chancen ist damit Maximilian Werner in der EMX125.

Zur Erinnerung: Die beiden Wertungsläufe der EMX125 werden am Samstag 15.05 und am Sonntag um 09:45 gestartet. Hier finden Sie den kompletten Zeitplan für das Grand-Prix-Wochenende im Talkessel.

Maximilian trägt die Startnummer 494 - als Eselsbrücke einfach der Nummer 94 von Ken Roczen die Ziffer 4 voranstellen. Maxi hat übrigens schon als Kind auf der Hausstrecke von Kenny in Mattstedt trainiert. Somit gibt es auch eine tatsächliche Verbindung zwischen Ken Roczen und Maxi Werner.

Ergebnis EMX 125 Kegums:

1. Mathis Valin (F), GASGAS, 2-1

2. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 1-2

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 4-3

4. Elias Escandell (E), Fantic, 3-7

5. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 6-6

Stand EMX125 nach 5 von 10 Läufen:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 219

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 195, (-24)

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 173, (-46)

4. Elias Escandell (E), Fantic, 162, (-57)

5. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 160, (-59)