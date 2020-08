EMX-Ergebnisse Kegums-1

Die deutschen Starter der EMX-Europameisterschaftsklassen in Kegums-1 schafften in jedem Lauf ein Top-10-Ergebnis. Stefan Ekerold befand sich nach dem ersten EMXOpen-Lauf sogar auf Podiumskurs.

Am heutigen Samstag fanden in Kegums bei guten äußeren Bedingungen die Rennen der Europameisterschaftsklassen EMX250 und EMXOpen statt. Florian Lion und Maximilian Spies schafften es in jeweils einem Lauf der EMX250 in die Top-10. Gesamtsieger wurde der Franzose Thibault Benistant (Yamaha) nach einem packenden Duell gegen Mattia Guadagnini (Husqvarna). Benistant übernahm zugleich die Tabellenführung. Der bisher Führende Bastian Boegh Damm aus Dänemark hatte mit zwei Nullrunden einen schwarzen Tag in Lettland. Zweiter der Tageswertung wurde Mattia Guadagnini (Husqvarna) vor dem Schweden Isac Gifting (KTM).,

Gesamtergebnis EMX250, Kegums-1:

1. Thibault Benistant (FRA), Yamaha (1-2)

2. Mattia Guadagnini (ITA), Husqvarna (5-1)

3. Isac Gifting (SWE), KTM (2-4)

...

15. Maximilian Spies (GER), Husqvarna (20-10)

16. Filip Olsen (DEN), Husqvarna (9-DNF)

17. Florian Lion (GER), KTM (10-DNF)

18. Liam Everts (BEL), KTM (16-16)

Stand EMX250 nach 2 von 9 Läufen:

1. Thibault Benistant, 79

2. Isac Gifting, 74 (-5)

3. Mattia Guadagnini, 68 (-11)

...

7. Florian Lion, 41 (-38)

8. Liam Everts, 39 (-40)

...

23. Maximilian Spies, 12 (-67)

Die Läufe der Klasse EMXOPEN dominierten die einheimischen Fahrer. Der Lette Toms Macuks gewann beide Läufe vor den beiden Esten Karel Kutsar und Andero Lusbo.

Stefan Ekerold (Suzuki) verpasste in der Europameisterschaftsklasse EMXOpen auf Gesamtrang 4 das Podium nur knapp, nachdem er den ersten Lauf auf dem dritten Podiumsrang beendete.

Gesamtergebnis EMXOPEN, Kegums-1:

1. Toms Macuks (LAT), KTM (1-1)

2. Karel Kutsar (EST), KTM (2-2)

3. Andero Lusbo (EST), Husqvarna (4-4)

4. Stefan Ekerold (GER), Suzuki (3-6)

Stand EMXOPEN nach 1 von 4 Läufen:

1. Toms Macuks, 50

2. Karel Kutsar, 44 (-6)

3. Andero Lusbo, 36 (-14)

4. Stefan Ekerold, 35 (-15)