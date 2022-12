Neues Team für Nico Greutmann in der EMX250

Nico Greutmann will sich auf seinen Einsatz in der EMX250 Europameisterschaft konzentrieren und startet in der kommenden Saison für das niederländische Team SB KTM Racing.

Nico Greutmann (bisher für das Team AB-Racing by Zweiradsport Schmitz unterwegs) startet nächste Saison für das niederländische Team SB KTM Racing. Greutmann wurde 2004 in Schaffhausen (Schweiz) geboren, startet aber seit 2016 mit DMSB Lizenz. 2021bestritt er im Talkessel seinen ersten MX2-WM-Lauf. Die letzte Saison des ADAC MX Youngsters Cups beendete Greutmann nach Verletzungspech auf Gesamtrang 15. In diesem Jahr konnte er aber bei seinem zweiten MX2-WM-Wildcard-Einsatz beim Deutschland-Grand-Prix 3 WM-Punkte holen.

Der hochgewachsene Greutmann will sich nun gemeinsam mit seinem neuen Team auf seine Einsätze in der EMX250 konzentrieren. Außerdem will er am ADAC MX Youngster Cup und an den Dutch Masters of Motocross teilnehmen. Seine Teamkollegen bei SB KTM Racing werden Francisco Garcia und Jens Walvoort sein.

Steckbrief Nico Greutmann:

2011 - P1 Schweizer Jugendmeisterschaft 50ccm

2013 - P1 Schweizer Meisterschaft 65ccm

2014 - Einstieg in ADAC Junior Cup

2017 - ADAC Junior Cup P7, Deutsche Nationalmannschaft MXoEN (Gdansk), Gesamtrang 4

2919 - Junioren WM P14, ADAC Junior Cup P7

2021 - P7 ADAC MX Youngsters Cup

2022 - P15 ADAC MX Youngsters Cup

Nico Greutmann vor seinem ersten WM-Lauf 2021: