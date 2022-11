Gregory Aranda startet mit Yamaha in der SX-WM

Der in den deutschen SX-Hallen bestens bekannte Gregory Aranda hat für 2023 einen Vertrag im Team GSM Yamaha erhalten und wird sowohl an der Supercross-WM als auch an den französischen Meisterschaften teilnehmen.

Der Franzose Greg Aranda ist nicht nur in den deutschen Supercross-Hallen ein guter alter Bekannter. Der inzwischen 33-jährige Haudegen und dreifache ADAC-Hallencross-Champion zeigte sich auch beim diesjährigen Supercross in Stuttgart mit einem 2. Platz am Freitag und einem dritten Rang am Samstag in guter Verfassung. In Stuttgart stand Aranda mit einer KTM am Startgatter.

Bei der diesjährigen Supercross-WM war der Franzose allerdings nicht dabei. Für 2023 erhielt der Routinier nun einen Vertrag für das Team GSM Yamaha.

Aranda wird neben der WSX-Weltmeisterschaft auch an der der 24MX-SX-Tour sowie an den französischen Elite-Motocross-Meisterschaften teilnehmen. Aranda ersetzt Anthony Bourdon im Team GSM-Yamaha. Burdon beendete die Supercross-WM 2022 auf Gesamtrang 9.