Hakon Osterhagen (Fantic) fällt verletzt aus

Nach einem Trainings-Crash fällt der norwegische Fantic-Werksfahrer Hakon Osterhagen für längere Zeit aus. Er könnte sogar den Saisonauftakt der EMX250 im April verpassen.

Hakon Osterhagen gehört zu den aufstrebenden Talenten Norwegens. Er galt als einer der Mitfavoriten für die EMX250 Europameisterschaft. Nun hat sich Osterhagen im Training verletzt und könnte damit den Saisonauftakt in Pietramurata Mitte April verpassen. «Leider hat sich Hakon gestern eine schwere Verletzung zugezogen», erklärte das Team. «Er wird für einige Zeit ausfallen. Wir wünschen Hakon eine schnelle Genesung», heißt es in der Erklärung von Maddii Fantic Racing in den sozialen Medien.

Details der Verletzung gab das Team bisher nicht bekannt. Das Fantic-Team wird mit Cas Valk und Alexis Fueri in der EMX250-Serie. Übrigens steht der Deutsche Maximilian Werner im kommenden Jahr ebenfalls für Maddii Fantic Racing am Start. Werner wird in der EMX125 Europameisterschaften antreten.