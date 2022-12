Factory Edition 2023: KTM, Husqvarna, GASGAS

Aufs Modelljahr 2023 legen KTM, Husqvarna und GASGAS aufgewertete Sonderserien ihrer 450er Motocross-Motorräder in limitierter Stückzahl auf. Wer eine will, sollte nicht zu lange zögern.

Basis aller drei Motorräder ist das 450er Motocross-Motorrad der jeweiligen Marke. Auf 2023 sind alle drei mit einem neuen Stahlrahmen mit geänderter Längssteifigkeit ausgerüstet. Mit neu positioniertem Motor und versetztem Schwingendrehpunkt wurde die Geometrie für einen verbesserten Antisquat-Effekt geändert.

Jenseits von Szene-Kauderwelsch bedeutet das: Bei voller Beschleunigung soll die hintere Federung unter dem Einfluss des an der Antriebskette reissenden Motors weder ein- noch ausfedern, sondern die Fahrhöhe halten. Das kann erreicht werden durch ausgeklügelte Definition von mehreren Einflussgrössen: Schwingenwinkel, Winkel des Kettenzugs, Position von Schwingendrehpunkt und Kettenritzeldrehpunkt. Weitere Einflussgrössen sind Abstimmung des Federbeins, Progression der hinteren Federung, Motorleistung und –charakteristik.

Mit der neuen Positionierung des Motors soll auch Zentralisierung der Massen (in diesem Fall Platzierung des schweren Bauteile möglichst nahe am Schwerpunkt des Motorrads) verbessert sein, was das Handling verbessert. Als eine der einzigsten Firmen gönnt uns KTM eine Leistungsangabe für ein Motocross-Motorrad: 68 PS bei einem Motorgewicht von 27 kg.

Die Factory Editions (KTM und GASGAS) bzw die Rockstar Edition (Husqvarna) sind mit Luftgablen und Zentralfederbeinen WP Suspension mit verfeinerten Einstellungen ausgestattet. Die Gabel und das Federbein können ohne Werkzeug eingestellt werden. Dazu gibt es ein volles Elektronik-Paket mit Launch-Control, Quickshifter und zwei per Lenkerschalter anwählbaren Kennfeldern für Einspritzung und Zündung.

Die KTM 450 SX-F unterscheidet sich vom Basismodell durch den orange lackierten Rahmen und weitere Farbtupfer, einen Schalldämpfer von Akrapovic, Eine Gabelbrücke mit einstellbarem versatz, eine halbschwimmend gelagerte Vorderbremsscheibe samt Bremsscheibenschutz vorne und Karbon-Motorschutzplatte. Bei KTM zahlt man für die Aufwertung zur Factory Edition einen Aufpreis von 1200 Euro auf die Basisversion einen Endpreis von 12.349 Euro. Praktisch gleich wie die KTM ist die GASGAS MC 450F Factory Edition ausgestattet, sie kostet anstelle der Basisversion (10.999 Euro) 12.899 Euro.

Am buntesten der drei Maschinen kommt die Husqvarna FC 450 Rockstar Edition daher. Den Schalldämpfer baut FMF. Auch die Rockstar Edition ist mit Bremsscheibenschutz und Motorschutzplatte ausgestattet. Der Preis ist noch nicht publiziert.