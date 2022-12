Supercross-WM 2023: Sechs Events inklusive Düsseldorf

Der 2022 noch mickrig gewesene Supercross-WM-Kalender bekommt in der kommenden Saison Zuwachs. Neu sind zum Beispiel die Schauplätze in Frankreich, Deutschland und Kanada. In Asien wird noch ein SX-Standort gesucht.

Die Agentur SX Global, Veranstalter der neuen Supercross-Weltmeisterschaft, und die FIM haben den Terminkalender für die Rennserie 2023 präsentiert. Fanden in diesem Jahr nur zwei Events in Cardiff (Wales) und Melbourne (Australien) statt, so sind für die kommende Saison immerhin sechs Veranstaltungen für die «2023 FIM World Supercross Championship» vorgesehen.

«Ich bin sehr dankbar, dass unsere Vision von einer wahrhaft globalen Supercross-Meisterschaft langsam ihre Früchte trägt», erklärte SX Global-CEO Adam Bailey. «Unsere Ziele sind ambitioniert, aber wir wollen einen internationalen Kalender und ein weltweites Publikum erreichen. Wir möchten unterschiedliche Destinationen aufsuchen und eine leidenschaftliche Fanbasis zufriedenstellen.»

Bailey weiter: «Wir glauben, dass unser Kalender 2023 hält, was wir versprochen haben. Aber das ist vorläufig nur die Spitze des Eisbergs. Wir sehen auf der ganzen Welt noch viel Spielraum für Wachstum. Es gibt noch einige Regionen, die hungrig sind und diesen unglaublichen Spektakel live erleben wollen. Vorläufig kratzen wir nur an der Oberfläche von dem, was langfristig in der WSX zu sehen sein wird.»

Die SX-WM-Termine 2023

01. Juli: Birmingham, Villa Park Stadium, Großbritannien

22. Juli: Lyon-Décines, Groupama Stadium, Frankreich

30. September: Südostasien, Schauplatz noch fraglich

14. October: Düsseldorf, Merkus Spiel Arena, Deutschland

28. October: Vancouver, BC Place Stadium, Kanada

24./25. November: Melbourne, Marvel Stadium, Australien