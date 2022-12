Ken Roczen (Suzuki): Titelverteidigung oder US-Cross?

Supercross-Weltmeister Ken Roczen ließ bei der Verleihung seiner WM-Medaille in Rimini keine Zweifel offen, dass er noch immer hungrig auf weitere Titel ist. 2023 muss er sich wegen Termin-Kollisionen entscheiden.

Die Supercross-WM (WSX) wird im kommenden Jahr aus 7 Veranstaltungen an 6 Orten bestehen. Die WSX beginnt am 1. Juli im Villa Park Stadium von Birmingham (Großbritannien) und endet am 25. November im Marvel Stadium von Melbourne (Australien). Supercross-Weltmeister Ken Roczen, der erst vor wenigen Tagen seinen spektakulären Wechsel zu Suzuki bekannt gab, muss sich also im nächsten Jahr entscheiden, ob er an den US-Nationals (Motocross) oder an der SX-WM teilnehmen wird, denn es gibt Termin-Kollisionen beider Serien. So überschneidet sich schon der WSX-Saisonauftakt in Birmingham mit dem 5. Lauf der Lucas Oil Pro Motocross Championships in RedBud. Am 22. Juli (2. WSX-Lauf in Lyon) findet der 8. Lauf der US Nationals in Washougal statt.

In der Pressemitteilung von HEP Suzuki war ausdrücklich von einer Teilnahme am US-Supercross sowie an den Rennen der US-Nationals die Rede. Man kann aber davon ausgehen, dass die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen ist, denn bei der Verleihung seiner WM-Medaille in Rimini (Italien) ließ Roczen keine Zweifel aufkommen, dass er noch weitere Titelambitionen hat. Viel wird von seinem Abschneiden bei der am 7. Januar in Anaheim (Kalifornien) beginnenden US-Supercross-Meisterschaft abhängen. Heute wurde übrigens bekannt, dass Roczens Teamkollege bei HEP Suzuki der in Deutschland vom ADAC-Supercross bestens bekannte Kyle Chisholm werden wird.

Sollte Roczen sich entscheiden, an der Supercross-WM teilzunehmen, dann wird er zur Freude der deutschen und europäischen Fans am 14. Oktober in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf antreten.

Die SX-WM-Termine 2023:

01. Juli: Birmingham, Villa Park Stadium, Großbritannien

22. Juli: Lyon-Décines, Groupama Stadium, Frankreich

30. September: Südostasien, TBA

14. Oktober: Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena, Deutschland

28. Oktober: Vancouver, BC Place Stadium, Kanada

24./25. November: Melbourne, Marvel Stadium, Australien