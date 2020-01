Motocross-WM MXGP

Motocrosser Max Nagl: Jetzt auch mit IXS

Der deutsche Motocross-Haudegen Max Nagl hat mit IXS ab sofort den gleichen Bekleidungspartner wie Moto2-Ass Tom Lüthi.

Max Nagl feilt derzeit im Trainingslager in Spanien an seiner körperlichen Fitness. Der 32-jährige alte Wahl-Belgier hat nach einer schweren Kreuzband-Operation vom Sommer zuletzt mehrere Monate pausiert und tastet sich nun wieder langsam an das Renn-Tempo heran.

Auf der beliebten Trainingspiste von Red Sand in Spanien übt Nagl derzeit mit seinem MX2-Schützling Richard Sikyna (Gunnex KTM). Dabei überraschte KTM-Fahrer Nagl nun auch mit seinem neuen Bekleidungssponsor. Dabei handelt es sich um die bekannte Schweizer Firma IXS, die auch im Straßen-Rennsport und im Mountainbike-Sektor (mit BIXS) stark vertreten ist und aus der Hostettler AG von Mitinhaber und Mastermind Peter Hostettler kommt.

Bei IXS ist Max Nagl nun auch Markenkollege von Tom Lüthi, der sogar als Markenbotschafter geholt wurde. Der Moto2-Star aus Linden hat zuletzt ebenfalls zum Schweizer Fabrikat gewechselt.

Auch die Wilvo-Yamaha-Truppe, die in der kommenden Saison im Motocross als Yamaha-Werksteam auch den schnellen Bülacher Jeremy Seewer in der MXGP-Klasse unter Vertrag hat, setzte 2019 auf die Produkte von IXS.

Nagl wird in naher Zukunft trotz guter Performance in Spanien noch keine Rennen fahren. Er lässt in diesem Jahr auch den Frühjahrs-Klassiker im Rahmen der «Italia Assoluti» im sandigen Mantova (9. Februar) sausen und will sich in Ruhe weiter aufbauen. Bei Helm und Stiefel bleibt Nagl seinen bisherigen Ausrüstermarken LS2 und Gaerne treu.