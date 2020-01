Motocross-WM MXGP

Jorge Prado (KTM): Training nach Oberschenkelbruch

Die Operation seines gebrochenen linken Oberschenkels ist gut verlaufen. Der zweifache MX2-Weltmeister Jorge Prado (Red Bull KTM Factory Racing) trainiert bereits wieder auf dem Fahrrad.

«Es war eine ziemlich schlimme Verletzung und eine komplizierte Operation», erklärte der zweifache MX2-Weltmeister Jorge Prado (KTM), der sich Mitte Dezember während des Trainings eine Fraktur des linken Oberschenkels zugezogen hatte. «Die Ärzte sind von den Fortschritten beeindruckt. Die Operation ist gut verlaufen. Ich muss jetzt viel trainieren, um die Muskulatur in meinem Bein wieder aufzubauen.»

Prado trainiert zur Zeit besonders seinen Oberkörper und fährt auch schon wieder auf dem Fahrrad. Wann genau der 19-Jährige das Training auf der KTM 450 SX-F wieder aufnehmen kann, ist im Moment allerdings noch unklar.

Die Motocross-WM beginnt am 1. März im britischen Matterley Basin in weniger als 7 Wochen. «Natürlich will ich so schnell wie möglich wieder aufs Motorrad zurück», erklärt Prado. «Ich vermisse das Fahren auf dem Bike.»