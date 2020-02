Motocross-WM MXGP

Lacapelle: Jeffrey Herlings (KTM) gewinnt souverän

Red Bull-KTM-Star Jeffrey Herlings holt sich eine Woche nach Hawkstone Park beim internationalen Motocross in Lacapelle Marival in Frankreich den nächsten Sieg.

Jeffrey Herlings drückte dem extrem stark besetzten Vorbereitungsrennen im französischen Lacapelle Marival seinen Stempel auf. Der vierfache Weltmeister aus dem Team Red Bull-KTM gewann nach seiner Pole-Position am Vormittag auch beide Rennen in souveräner Manier mit mehr als zehn Sekunden Vorsprung. Rang 2 in der Tageswertung holte sich der Schweizer Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer (25) vor dem französischen Kawasaki-Neuling Romain Febvre.

Herlings führte in beiden Rennen das Feld von der ersten bis zur letzten Runde an. Der Franzose Gautier Paulin verpasste das Podium wegen eines zehnten Ranges in Lauf 2. Im ersten Durchgang war Seewers Teamkollege noch als Zweiter hinter Herlings ins Ziel gekommen. Febvre und Seewer konnten im zweiten Durchgang Husqvarna-Werksfahrer Pauls Jonass überholen, der zu Beginn auf Platz 2 fuhr.

Kawasaki-Neuzugang Romain Febvre zeigte sich auf der erdigen Piste von Lacapelle klar stärker als zuletzt im tiefen Sand von Riola Sardo. Der Franzose war im ersten Durchgang von Platz 5 vorbei an Pauls Jonass und Teamkollegen Desalle bereits auf Rang 3 nach vorne gefahren, ehe er nach einem Fehler wieder zurückfiel und am Ende Sechster wurde.

Der Deutsche Henry Jacobi (Yamaha) zeigte zwei solide Rennen und darf sich vor allem über seine erneut sichtbare Steigerung freuen. Im ersten Lauf kam Jacobi als Neunter an, knapp hinter Benoit Paturel (Honda) und dem Briten Shaun Simpson (KTM). In Durchgang 2 fuhr der 23-jährige Thüringer als Siebter über die Ziellinie.

In der Gesamtwertung sicherte sich der 450-ccm-Rookie ebenfalls vor Simpson und Alex Lupino (Yamaha) den siebten Rang.

Interessant: Jacobi, der bester Rookie und Nicht-Werksfahrer im Feld war, verlor in Rennen 2 bei knapp 26 Minuten Laufzeit nur zehn Sekunden auf Kawasaki-Werksfahrer Clement Desalle (6.).

Das Superfinale gewann Herlings vor Febvre und Paulin. Jacobi landete an siebter Stelle. Er wurde in der vorletzten Runde noch von Pauls Jonass überholt.