Motocross-WM MXGP

Brent van Doninck: Last Minute Start in Matterley

Der Belgier Brent van Dominik fand in letzter Minute noch einen Platz in einem britischen Husqvarna-Team und wird in Matterley Basin sein Renndebüt in der MXGP-WM geben.

Brent van Doninck ist einer jener Piloten, die in diesem Jahr aus Altersgründen aus der MX2-WM in die MXGP-WM aufsteigen mussten. Doch es wurde ruhig um den Belgier, denn er fand kein Team für die MXGP-Klasse.

Buchstäblich in letzter Minute konnte der im Januar 24 Jahre alt gewordene Belgier seine Nennung für den Saisonauftakt in Matterley Basin abgeben. Er kam im britischen Team 'ASA United Husqvarna' unter. Allerdings will sich das Team vornehmlich auf die nationalen britischen Meisterschaften konzentrieren. Van Doninck soll nur an einigen ausgewählten europäischen WM-Läufen teilnehmen.

Viel wird vom kommenden Sonntag abhängen. Wenn der Belgier gute Ergebnisse abliefert, werden die Karten womöglich neu gemischt. Zunächst wird er also in Matterley Basin sein Renndebüt auf der 450er Maschine geben und könnte dort vielleicht sogar für eine Überraschung sorgen. «Ich fühle mich auf der großen Maschine besser, weil ich selbst groß gewachsen bin und 84 kg wiege. Bis letztes Jahr in der MX2-Klasse war ich noch etwas leichter, inzwischen habe ich aber Muskelmasse aufgebaut. Ich fühle mich auf der 450er viel wohler als auf dem kleinen Bike. Die 450er ist meine Klasse. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr gute Ergebnisse erzielen kann, um vielleicht im nächsten Jahr wieder eine volle Grand-Prix-Saison fahren zu können.»