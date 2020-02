Motocross-WM MXGP

Clou geglückt: Jordi Tixier startet für Sarholz-KTM!

Der MX2-Weltmeister des Jahres 2014, Jordi Tixier, startet in dieser Saison für das deutsche Sarholz-KTM-Team. Tixier wird die europäischen WM-Runden und die ADAC MX Masters bestreiten.

Nur zwei Tage vor dem Auftakt der Motocross-WM im britischen Matterley Basin wurde der MX2-Weltmeister des Jahres 2014, Jordi Tixier, für das deutsche Sarholz-KTM-Team in der MXGP-WM nominiert.

Am 13. Februar trennte sich das Team 'VHR Racing KTM' vom Franzosen. Das Team war nach eigenen Angaben nicht damit einverstanden, dass sich Tixiers Vater in die Belange und das Management des Fahrers einmischt.

Tixier stand also kurz vor dem Start der WM ohne Team da. Sein Einsatz in Matterley Basin war gefährdet. Teamchef André Sarholz erklärt: «Als wir erfuhren, dass sich Jordi Tixier von seinem Team getrennt hat, haben wir sofort Kontakt zu ihm aufgenommen. Mit der Unterstützung unserer Sponsoren, besonders von KTM, konnten wir eine Übereinkunft finden. Wir glauben an sein Potenzial und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.»

Der 27-jährige Tixier wird in diesem Jahr die europäischen WM-Runden und die ADAC MX Masters bestreiten.

Jordi Tixier erklärte: «Vor drei Wochen stand ich plötzlich ohne Team da. Diese Situation werde ich nicht kommentieren. Ich bin aber kein Typ, der so schnell aufgibt. Ich habe das Glück, dass ich starken Rückhalt in der Familie und ein Team gefunden habe, das Vertrauen zu mir hat.»